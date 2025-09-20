فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت زیرساخت‌های نظارتی و ایمنی در محورهای ارتباطی استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ سامانه هوشمند جدید در جاده‌های گیلان نصب و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه‌ها شامل ۲ دوربین نظارتی و ۴ دوربین ثبت تخلف سرعت هستند که با هدف پایش تردد، کنترل سرعت و ارتقای سطح ایمنی سفرهای جاده‌ای به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مرادی با اشاره به افزایش تعداد این سامانه‌ها افزود: پیش از این ۷۷ دوربین ثبت تخلف سرعت در محورهای استان فعال بود که با اضافه شدن ۴ دوربین جدید، تعداد آن‌ها به ۸۱ دستگاه رسید. همچنین دوربین‌های نظارتی که پیش‌تر ۲۴ دستگاه بود، با نصب ۲ دوربین تازه به ۲۶ دستگاه ارتقا یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان ادامه داد: این تجهیزات نقش مهمی در مدیریت هوشمند ترافیک، کاهش تخلفات و جلوگیری از بروز تصادفات جاده‌ای دارند و توسعه آن‌ها یکی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است.

مرادی در پایان تصریح کرد: در کنار این سامانه‌ها، هم‌اکنون ۱۱۲ دستگاه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان گیلان فعال است که داده‌های آن به‌صورت برخط در مرکز مدیریت راه‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته است.