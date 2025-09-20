  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

افزایش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در گیلان

افزایش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از افزایش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در استان خبر داد و گفت: این سامانه ها با هدف ارتقای سطح ایمنی سفرهای جاده‌ای به بهره داری رسیده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت زیرساخت‌های نظارتی و ایمنی در محورهای ارتباطی استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ سامانه هوشمند جدید در جاده‌های گیلان نصب و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه‌ها شامل ۲ دوربین نظارتی و ۴ دوربین ثبت تخلف سرعت هستند که با هدف پایش تردد، کنترل سرعت و ارتقای سطح ایمنی سفرهای جاده‌ای به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مرادی با اشاره به افزایش تعداد این سامانه‌ها افزود: پیش از این ۷۷ دوربین ثبت تخلف سرعت در محورهای استان فعال بود که با اضافه شدن ۴ دوربین جدید، تعداد آن‌ها به ۸۱ دستگاه رسید. همچنین دوربین‌های نظارتی که پیش‌تر ۲۴ دستگاه بود، با نصب ۲ دوربین تازه به ۲۶ دستگاه ارتقا یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان ادامه داد: این تجهیزات نقش مهمی در مدیریت هوشمند ترافیک، کاهش تخلفات و جلوگیری از بروز تصادفات جاده‌ای دارند و توسعه آن‌ها یکی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است.

مرادی در پایان تصریح کرد: در کنار این سامانه‌ها، هم‌اکنون ۱۱۲ دستگاه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان گیلان فعال است که داده‌های آن به‌صورت برخط در مرکز مدیریت راه‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

کد خبر 6595228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها