به گزارش خبرنگار مهر، شماره یازدهم دو فصلنامه «اندیشه‌نامه پایداری» ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۴ با محوریت «ادبیات داستانی انقلاب اسلامی» توسط اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری منتشر شد. این شماره شامل تازه‌ترین مقالات، گفت‌وگوها و معرفی آثار برجسته در حوزه ادبیات داستانی انقلاب است که به بررسی نوآوری‌ها و شخصیت‌های تاثیرگذار در این عرصه می‌پردازد.

این شماره که به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا سنگری و سردبیری دکتر جواد کامور بخشایش منتشر می‌شود، تازه‌ترین یافته‌ها و پژوهش‌ها در حوزه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی را در قالب مقالات علمی، گفت‌وگوها و گزارش‌ها ارائه می‌دهد.

در بخش مقالات این شماره، موضوعات نوین و مهم ادبیات داستانی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. همچنین در بخش گفت‌وگو، مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران و نویسندگان برجسته این حوزه انجام شده است. معرفی شخصیت‌ها و آثار مطرح در ادبیات داستانی انقلاب اسلامی نیز از دیگر بخش‌های قابل توجه این شماره به شمار می‌رود.

