به گزارش خبرنگار مهر، شماره یازدهم دو فصلنامه «اندیشهنامه پایداری» ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۴ با محوریت «ادبیات داستانی انقلاب اسلامی» توسط اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری منتشر شد. این شماره شامل تازهترین مقالات، گفتوگوها و معرفی آثار برجسته در حوزه ادبیات داستانی انقلاب است که به بررسی نوآوریها و شخصیتهای تاثیرگذار در این عرصه میپردازد.
این شماره که به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا سنگری و سردبیری دکتر جواد کامور بخشایش منتشر میشود، تازهترین یافتهها و پژوهشها در حوزه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی را در قالب مقالات علمی، گفتوگوها و گزارشها ارائه میدهد.
در بخش مقالات این شماره، موضوعات نوین و مهم ادبیات داستانی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. همچنین در بخش گفتوگو، مصاحبههایی با صاحبنظران و نویسندگان برجسته این حوزه انجام شده است. معرفی شخصیتها و آثار مطرح در ادبیات داستانی انقلاب اسلامی نیز از دیگر بخشهای قابل توجه این شماره به شمار میرود.
شماره یازدهم «اندیشنامه پایداری» با محوریت «ادبیات داستانی انقلاب اسلامی» به مدیرمسئولی محمدرضا سنگری و سردبیری جواد کامور بخشایش در ۲۱۴ صفحه منتشر شده است.
