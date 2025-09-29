به گزارش خبرنگار مهر، بیستوسومین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت با هدف معرفی و تقدیر از برترین آثار در حوزه ادبیات پایداری و خاطرات جنگ تحمیلی آغاز به کار کرد. بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
در این دوره، آثار رسیده در قالب گروههای مختلف مورد داوری قرار میگیرند. گروههای اصلی داوری شامل «مستندنگاری»، «ادبیات »، «مجموعه پژوهشهای تخصصی»، «آثار تاریخ شفاهی،توصیفی و تحلیلی»، «دایرهالمعارفنگاری و دانشنامهنویسی» «تاریخ شفاهی»، «هنر»، «کودک و نوجوان» و «ادبیات بینالملل» است. همچنین دو بخش فرعی «ویراستاری» و «ترویج و تعامل» نیز به ارزیابی آثار اختصاص یافته است.
مراسم آغازین جشنواره با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، جواد کامور بخشایش، دبیر علمی کتاب سال دفاع مقدس، محمدجواد شادانلو، دبیر اجرایی جایزه، محسن شاهرضایی، مسئول هماهنگکننده، فریبا عبدی، مسئول دبیرخانه، حجتالاسلام لقمانپور، سردار جعفری و محمدرضا سنگری برگزار شد.
این جشنواره که از مهمترین رویدادهای حوزه نشر و ادبیات دفاع مقدس به شمار میآید، هر ساله با معرفی برترین آثار در بخشهای مختلف، نقش مهمی در حمایت و ترویج ادبیات مقاومت ایفا میکند.
گفتنی است تاریخ اختتامیه این دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.
