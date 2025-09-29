کتاب سال دفاع مقدس مشکل ردیف بودجه دارد؛ رونمایی از پوستر جایزه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر بیست و سومین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس و نشست خبری این جایزه، ظهر امروز در سالن امام خمینی (ره) برگزار شد.
حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، جواد کامور بخشایش دبیر علمی کتاب سال دفاع مقدس، محمدجواد شادانلو دبیر اجرایی جایزه، محسن شاهرضایی مسئول هماهنگکننده جایزه، فریبا عبدی مسئول دبیرخانه جایزه، حجتالاسلام لقمانپور، سردار جعفری و محمدرضا سنگری در این مراسم حضور داشتند.
۴ هزار نویسنده و ۲۸۲ ناشر دفاع مقدس داریم
در ابتدای این جلسه حجتالاسلام لقمانپور، گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما تقدیر و تجلیل از نویسندگان، مولفان و پژوهشگران دفاع مقدس است. ما در کشور بیش از ۴ هزار نویسنده دفاع مقدس داریم. همچنین ۲۸۲ نشر در حوزه دفاع مقدس کتاب منتشر میکنند. گفتنی است نزدیک به ۱۰۰ ناشر در سپاه و ارتش و فراجا به صورت اختصاصی در حوزه دفاع مقدس کار میکنند. امروز به مدد شهدا جبهه نشر و نویسندگی در نیروهای مسلح و همجنین در بین ناشران، یک جبهه گسترده است.
لقمانپور ادامه داد: اولین هدف ما تجلیل از نویسندگان است. نکته دوم تشویق و ترغیب نویسندگان است. سردار کارگر دستور دادند جشنواره ملی کتاب سال را در ساختار وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی ببریم. نکته بعدی ایجاد انگیزه برای خلق آثار ماندگار است. رهبری به حلقههای میانی حکمرانی اشاره کردند و امروز این حلقههای میانی حکمرانی در کل کشور شکل گرفته است؛ چرا که میبینیم تقریظهای ایشان بر کتابها، متعلق به استانهای مختلف است و همین نشان میدهد که استانهای مختلف هم در حوزه نشر دفاع مقدس پویا و فعال شدهاند.
وی افزود: نکته بعدی ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادها است. ما در بحث آموزش نوقلمها دورههایی برگزار میکنیم و امروز حتی میتوانیم در روستاها دوره نویسندگی دفاع مقدس را برپا کنیم.
نداشتن ردیف بودجه، یکی از بزرگترین مشکلات جایزه کتاب سال دفاع مقدس است
سپس جواد کامور بخشایش دبیر علمی بیست و سومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، گفت: ادبیات بهعنوان یک نهاد اجتماعی در تعامل و تقابل با پدیدهها بوده است و هر پدیدهای که ادبیات با آن همراهی کرده، جادوانه شده است. پس نمیتوانم ادبیات را تنها گزارشگر رویدادهای تاریخی نام بگذاریم. ادبیات زندهنگهدار و هویتبخش است. ادبیات خانه امن ملت و حافظه ملی ایران است. ادبیات دفاع مقدس را میتوان ستون این خانه امن لحاظ کرد.
وی ادامه داد: من جایزه کتاب سال را فراتر از یک رقابت ادبی میدانم. ادبیات دفاع مقدس جریانساز و انسانساز است. فقط روایت تاریخ نیست. ادبیات را باید عامل وحدت و هویت و انسانساز در نظر بگیریم. جریان و حرکت فرهنگی جایزه کتاب سال دفاع مقدس، یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی در کشور است.
دبیر علمی جایزه بیست و سومین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس، گفت: جایزه کتاب سال دفاع مقدس مشکلاتی دارد که بخش اعظم آن به خاطر نبود ردیف بودجه است. امیدوارم آقای حاجیبابایی به رفع این مشکل کمک کنند. ما گرفتار نسیان تاریخی هستیم. انسان با کتاب گذشتهاش را به یاد میآورد. پس یکی از دلایلی که این جریان فرهنگی باید تداوم پیدا کند، انتقال ارزشها به نسلهای آینده است و امیدواریم مسئولان در این مسیر یاریگر ما باشند.
اسرائیل درباره هفت اکتبر به بعد، فقط ۲۵۰ کتاب برای کودکان تولید کرده است
در ادامه محمدرضا سنگری شاعر و پژوشگر ادبیات دفاع مقدس، گفت: کتاب آخرین معجزه است. در زنجیره معجزات انبیا، آخرین اعجاز کتاب است. معلوم است که هرکس به کتاب برسد، به نوعی از اعجاز رسیده است. در قیامت هم باید کتاب خودمان را به دست بگیریم. بنابراین کتاب قله اعجاز و کنش و سلوک علمی ماست. به دلیل همین اهمیت است که باید یک بازنگری در نگاهمان به کتاب داشته باشیم.
سنگری ادامه داد: در این مسیر خطرگاههایی است که ما را تهدید میکند. هرچیزی وقتی گرانبها میشود، خطر بیشتر تهدیدش میکند. ما در ادبیات دفاع مقدس، چیزی گرانبها داریم. به قول رهبری گنج داریم. بنابراین ما دائماً در خطر هستیم. من هفت خطر را مطرح میکنم. خطر اول انحراف است. بعضی هستند که وجه تاریک جنگ را پررنگ میکنند؛ به ویژه در ادبیات داستانی. خطر دوم تحریف است. این غیر از انحراف است و با آن فرق میکند. بحث واژگونگی حقایق است. خطر سوم از دست دادن نسل است. ما داریم این نسل را از دست میدهیم. ما خیلی از شهدا را از دست دادیم ولی تجربیات آنها را ثبت و ضبط نکردیم. خطر چهارم نسیان است. حافظهها به تدریج تکانده میشود و وقایع فراموش میشوند. خطر پنجم این است که ما در عصر انقلاب به سر میبریم و انقلاب دائم حادثه دارد. با حادثههای جدید ممکن است حوادث قدیم را فراموش کنیم. بهعنوان مثال، جنگ ۱۲ روزه، به ظاهر تمام شده است. در این ایام درباره جنگ چه تولیدی داریم؟ چکار داریم میکنیم؟
وی با اشاره به تبلیغات رژیم صهیونیستی درباره هفتم اکتبر و جنگ ۱۲ روزه، گفت: از هفت اکتبر تا امروز، اسرائیل ۵۰۰ میلیون سند در کتابخانه ملی خود جمع کرده است. همچنین دو هزار و چهارصد کتاب در این فاصله تولید کردهاند. بیش از ۲۵۰ کتاب فقط در حوزه کودک و نوجوان کار کردهاند. اینگونه نیست که دشمنان منتظر ما مبمانند. نباید غفلت کرد. ما هم باید روایت کنیم.
سنگری افزود: خطر ششم، مسأله معرفت است. کانون توجه حضرت آقا هم معرفت است. آثار ما فقر معرفتی دارند. یعنی وقتی اثر را میخوانی چیزی به شما نمیدهد. باید این نقصیه را رفع کرد. خطر هفتم هم توقف در انتخاب است. این هم آفت بزرگی است که درباره تمام جوایز کتاب در ایران وجود دارد. همین که یک کتاب انتخاب شد، همه چیز تمام میشود. در صورتی که این آغاز راه است و باید کتاب را نقد و بررسی و ترویج کنیم.
سنگری در پایان گفت: باید سطح جایزه کتاب سال دفاع مقدس را حتی از جایزه جلال فراتر ببینیم؛ چون عنصر هویتی ماست. هویت ایران ما و آنچه که ایران را پاس داشت و نگه داشت، همین نگاه در حوزه ادبیات دفاع مقدس است.
باید کتابهای دفاع مقدس را بینالمللی کنیم
سردار جعفری معاون بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، گفت: باید از کتاب کاغذی فراتر برویم و چتر این رویداد را وسیعتر کنیم. جایزه کتاب سال باید بتواند نقش دیپلماسی فرهنگی را ایجاد کند و دفاع مقدس و مقاومت را در داخل و خارج از کشور معرفی کند. امروز ما نیازمند قالبهای نو هستیم؛ نیازمند کتابهای تعاملی و چند رسانهای. پیوند کتاب با سایر رسانهها مثل فیلم و پادکست و … مهم است. نکته بعدی پاسخ به جنگ رسانهها است.
جعفری ادامه داد: مسأله بعدی بینالمللیسازی کتاب دفاع مقدس است. نهضت ترجمه به زبانهای زنده دنیا مهم است. منتها ما فکر میکنیم حتماً باید خودمان کتابها را ترجمه و چاپ و توزیع کنیم؛ در صورتی که این اشتباه است. باید یک شبکه از ناشران را در کشورهای مختلف شناسایی کنیم و با آنها همکاری کنیم. این جایزه باید سکوی پرتاب به سمت کارهای بین المللی باشد و کتابهای دفاع مقدس را با زبان و لحن مناسب آن کشورها روایت کند.
وی افزود: نکته بعدی جذب و توانمندسازی نسل جوان نویسندگان است. نکته مهم این است که باید روایت را بر اساس زبان نسل جدید انجام دهیم. نکته پایانی هم اینکه باید به دنبال نسخههای نوآورانه کتاب، بر اساس فنآوریهای جدید، باشیم.
آخرین سخنران این مراسم، حمیدرضا حاجی بابایی عضو شورای راهبردی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بود که گفت: باید کاری کنیم کتاب سال دفاع مقدس، برای ۹۰ میلیون نفر مهم باشد. جنگ ۱۲ روزه به ما نشان وقتی از دفاع مقدس حرف میزنیم، ایران هم باید در آن باشد. باید یکبار دیگر جامعه را بازخوانی کرد؛ به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه که به ما نشان داد باید بیانمان را اصلاح کنیم.
سوریه را از دست ندادهایم، بلکه داریم آن را به دست میآوریم
حاجیبابایی ادامه داد: ما به قله نزدیک شدهایم، به همین دلیل دشمن به ما حمله میکند. یک روزی حضرت امام به گورباچف نامه زد و گفت من صدای شکسته شدن کمونیسم را میشنوم. الآن هم ما صدای شکسته شدن و خرد شدن اسلام آمریکایی را میشنویم. این اسلام حتی حاضر نیست از خودش دفاع کند. روایت غزه، اسلام آمریکایی را زمینگیر کرده است. به همین دلیل روایتهای ما پیچیدهتر و سنگینتری است. اسلامی که در مقابل ظلم میایستد و پیامبر را معرفی میکند همان اسلامی است که از زبان رهبر انقلاب و ایران و جبهه مقاومت روایت میشود. این اسلام به قله رفته و زندهتر شده است و مقاومت پرطراوت و زنده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: غزه از بین نرفته است. غزه هزاربار از غزه پنج سال قبل قویتر است. درست است که اشکبار است و رفتار آمریکا مصیبتبار است ولی غزه در قله است. هیچ چیزی به اندازه غزه نتوانست آمریکا و رژیم صهیونیستی را رسوا کند. این روایتها باید نوشته شود. گفتند سیدحسن از بین رفته است. روایت سیدحسن قله بلندی است که از او قله بلندتری نخواهد بود. این یکی از قلههای بلند مقاومت است. اینکه همه جمع شدهاند حزب الله را خلع سلاح کنند، به خاطر این است که آنها مهم هستند. البته دشمن مجبور شده فشاری را که روی این کار گذاشته بود، بردارد. چرا؟ چون حزب الله به قله نزدیک است. همان قلهای که یحیی سنوار گفت؛ یا پیروز میشویم یا کربلایی دیگر رخ میدهد. شیخ نعیم قاسم گفت اگر به ما فشار بیاورید ما کربلایی رفتار میکنیم.
حاجیبابایی با اشاره به تحولات سوریه، گفت: سوریه هم همینطور است. ما سوریه را از دست ندادهایم، بلکه داریم سوریه را به دست میآوریم. جوانههایی در سوریه دارد زده میشود که آینده بسیار زیبایی را در سوریه به وجود خواهد آورد. رئیس جمهور خودخوانده سوریه گفت با ایران نمیخواهیم روبرو شویم، در حالی که نمیشود ایران را از سوریه حذف کرد.
حاجیبابایی در پایان گفت: ما قلهنشین شدهایم و باید این قلهنشینی را روایت کنیم. خدا به شما عنایت کرده و روایتنویس زیباترین موجودات و موضوعات هستی قرار داده است.
رونمایی از پوستر بیست و سومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس
آخرین بخش این مراسم رونمایی از پوستر بیست و سومین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس بود که با حضور حاجی بابایی، جواد کامور بخشایش، محمدجواد شادانلو، محسن شاهرضایی، حجت الاسلام لقمانپور، سردار جعفری و محمدرضا سنگری از آن رونمایی شد.
