به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی هند برگزار شد که تیم های ملی مردان و زنان ایران از حضور در آن، سهمیه لازم برای شرکت در مسابقات تیمی قهرمانی جهان را کسب کردند.

برای حضور در همین مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین بازی های اسلامی که تا کمتر از یک ماه دیگر در ریاض برگزار می شود، رقابت های انتخابی تعیین کننده ترکیب تیم های ملی مردان و زنان شد. این مسابقات (انتخابی) تیرماه گذشته برگزار شد اما با وجود فاصله کم تا زمان رقابت های تیمی قهرمانی جهان، قرار است رقابت های انتخابی دیگری برای اعزام تیم ملی به این مسابقات برگزار شود.

البته اینگونه مقرر شده که همچون مسابقات قهرمانی آسیا و رویدادهای قبل از آن، نوشاد عالمیان به صورت انتصابی در ترکیب تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان قرار بگیرد. در بخش زنان هم تصمیم به انتصاب شیما صفایی در ترکیب تیم ملی گرفته شده است.

این در حالی است که برای مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های اسلامی، هیچ بازیکنی به صورت انتصابی در ترکیب تیم ملی زنان قرار نگرفت. رقابت های انتخابی، تعیین کننده ترکیب تیم اعزامی شد که طی آن ندا شهسواری با قرار گرفتن در رده نخست، اولین سهمیه را از آن خود کرد و شیما صفایی، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و صبا سراجی هم در رده های بعدی ایستادند.

برای مسابقات قهرمانی جهان اما شیما صفایی بدون حضور در رقابت های انتخابی، در ترکیب تیم اعزامی قرار می گیرد. صفایی بعد از کسب اولین مدال تاریخی تنیس روی میز زنان در فیدرهای جهانی صدرنشین بازیکنان ایرانی در رنکینگ جهانی شد و جای ندا شهسواری را از آن خود کرد.

در بخش مردان هم نوشاد عالمیان صدرنشین بازیکنان ایرانی در رنکینگ جهانی است. انتصاب او و صفایی با در نظر گرفتن جایگاه شان در رنکینگ جهانی انجام می شود.

مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده به میزبانی لندن برگزار می شود.