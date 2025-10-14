تیم ملی تنیس روی میز زنان در جایگاه یازدهم آسیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم ملی تنیس روی میز زنان در بیست و هشتمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا، برای کسب جایگاه یازدهم این مسابقات و برابر سریلانکا برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان ایران با نتیجه ۳ بر صفر صاحب برتری شدند و جایگاه یازدهم مسابقات را از آن خود کردند. ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی در این‌ بازی صاحب برتری ۳ بر صفر شدند و شیما صفایی به برتری ۳ بر یک‌دست یافت.

شاگردان سیما لیموچی پیش از این از حضور در این دوره رقابت های قهرمانی آسیا، سهمیه مسابقات تیمی ۲۰۲۶ جهان در لندن را کسب کرده بودند.

تیم ملی تنیس روی زنان ایران‌ در دوره پیشین این رقابت ها سیزدهم ‌شده بود.