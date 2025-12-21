به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز که پیش از این تعیین یک بازیکن انتصابی در ترکیب تیم ملی مردان برای حضور در مسابقات مختلف آسیایی و جهانی را به کرات انجام داده بود، اجرای مشابه این برنامه برای تیم ملی زنان و حضور در رقابت های تیمی قهرمانی جهان را هم در دستور کار قرار داد.

این در حالی است که بعد از تدوین و ابلاغ آئین نامه انتخابی تیم ملی، در مورد شرایط رنکینگی زنان ایران در فدراسیون جهانی تنیس روی میز، تغییرات و جابه جایی هایی ایجاد شد که در نهایت منجر به انتصاب دو نفر در ترکیب تیم ملی زنان شد.

قرار بر این بود همچون تیم ملی مردان، برای تیم ملی بانوان هم یک بازیکن به صورت انتصابی وارد ترکیب شود. رنکینگ جهانی و انتخاب نفر اول ایران بر اساس آن، ملاک مورد نظر برای تعیین بازیکنان انتصابی بود. زمانیکه آئین نامه رقابت های انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی تدوین و ابلاغ شد، شیما صفایی صدرنشین بازیکنان زن ایران در رنکینگ جهانی بود. این جایگاه به واسطه عملکرد قابل توجه او و کسب اولین مدال تاریخی تنیس روی میز زنان در فیدرهای جهانی به دست آمده بود. در آن زمان از این بازیکن یعنی شیما صفایی به عنوان بازیکن انتصابی در بخش زنان یاد شد.

بعد از مدتی اما ندا شهسواری با درخشش در بازی های کشورهای اسلامی و کسب دو مدال طلا انفرادی و دوبل در ریاض مجدد به صدر بازیکنان زن ایران در رده بندی جهانی بازگشت. همین مسئله ابهاماتی در مورد وضعیت بازیکن انتصابی تیم ملی بانوان ایجاد کرد و اینکه این فرصت در اختیار شیما صفایی قرار می گیرد یا ندا شهسواری؟

فدراسیون تنیس روی میز که برای نخستین بار تصمیم به تعیین بازیکن انتصابی برای تیم ملی زنان گرفته است، در جمع بندی نهایی اقدام به انتصاب هر دو بازیکن برای تیم ملی بانوان گرفت. بدین ترتیب هم ندا شهسواری و هم شیما صفایی به صورت انتصابی در ترکیب تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان قرار می گیرند.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده به میزبانی لندن و در بخش تیمی برگزار می شود. نوشاد عالمیان هم بازیکن انتصابی تیم ملی مردان برای این رقابت ها خواهد بود.

فعلا مبنای فدراسیون اعزام ۴ نفره تیم های ملی تنیس روی میز زنان و مردان به لندن است. بر این اساس با برگزاری رقابت های انتخابی، دو بازیکن برتر در بخش بانوان و سه بازیکن برتر در بخش مردان به ترکیب این دو تیم اضافه می شوند.

رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز در بخش بانوان، از روز سه شنبه با حضور ۱۲ بازیکن دسته برتر و ۴ بازیکن برتر رنکینگ جهانی به غیر از ندا شهسواری و شیما صفایی یعنی فاطمه اشتری، ستایش ایلوخانی، الینا رحیمی و فاطمه یاری آغاز شده و مدت سه روز ادامه خواهد داشت. در پایان دو بازیکن وارد ترکیب جهانی تیم ملی می شوند. این رقابت ها در تهران برگزار خواهد شد.

در بخش مردان هم از روز دوشنبه (اول دی) دور دوم دسته برتر آغاز می شود. در پایان دیدارهای سه روزه این مسابقات، ۱۲ نفر برتر وارد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می شوند تا رقابت خود را درکنار ۴ نفر برتر رنکینگ جهانی به غیر از نوشاد عالمیان یعنی بنیامین فرجی، نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و نوید شمس دنبال کنند. این رقابت ها ۱۰ تا ۱۲ دی در بابل برگزار می شود.