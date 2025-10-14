تیم ملی تنیس روی میز در جایگاه هشتم آسیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی تیم ملی تنیس روی میز در رقابت های قهرمانی آسیا، عصر امروز (سه شنبه ۲۲ مهر) در هند و مقابل تیم کره شمالی برگزار شد. در این دیدار که برای تعیین رده های هفتم و هشتم برگزار شد، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر یک متحمل شکست شد.

بنیامین فرجی، محمد موسوی و نوشاد عالمیان ترکیب تیم ملی ایران را در دیدار برابر کره شمالی تشکیل دادند و این نتایج را به دست آوردند:

* بنیامین فرجی ۳ - ری جونگ‌سیک ۲

* محمد موسوی صفر - هام یو سونگ ۳

* نوشاد عالمیان صفر - چون جونگ‌بوم ۳

* محمد موسوی صفر - ری جونگ‌سیک ۳

با شکست برابر کره شمالی، تیم ملی تنیس روی میز ایران جایگاه هشتم بیست و هشتمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در هند را به خود اختصاص داد.

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات تیم های مالدیو و بلغارستان را شکست داد و به عنوان تیم نخست گروه D راهی مرحله حذفی شد. ملی پوشان ایران در اولین دیدار این مرحله برابر سنگاپور پیروز شدند و به مرحله یک چهارم راه یافتند اما در این مرحله با متحمل شدن شکست برابر چین از صعود به نیمه نهایی بازماندن. تیم ملی ایران صبح امروز هم نتیجه دیدار برابر کره جنوبی در نخستین دیدار تعیین رده بندی تیم های ششم پنجم تا هشتم را واگذار کرد.