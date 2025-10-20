فرماندار نهبندان: ۹ مدرسه در آستانه افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش صبح دوشنبه در نشست وبیناری نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مشکل کمبود فضای آموزشی در شهرستانها با دستور استاندار محترم مرتفع شد و این اقدام، رضایت و قدردانی مردم و خانوادههای دانشآموزان را بهدنبال داشت.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در حوزه آموزش و پرورش افزود: در شهرستان نهبندان ۱۱ پروژه مدرسهسازی در حال اجراست که سه پروژه امسال افتتاح شده و شش پروژه دیگر نیز آماده بهرهبرداری است.
دانش ادامه داد: مدارس با بیش از ۱۰ دانشآموز تقریباً بهصورت کامل ساخته شدهاند و در روستاهای دارای کمتر از ۱۰ دانشآموز، سیاست فعلی نوسازی، حفظ و تداوم فعالیت مدارس موجود است.
فرماندار نهبندان با بیان اینکه ۷۰ درصد از هزینه پروژههای آموزشی در شهرستان توسط خیرین نیکاندیش تأمین میشود، گفت: در هفته گذشته نیز با حضور آقای خادم، مدرسهای با اعتباری بالغ بر یکونیم میلیارد تومان در یکی از روستاهای شهرستان کلنگزنی شد.
وی از همکاری اولیای دانشآموزان در احداث دو زمین چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و اظهار کرد: مشارکت مردمی در طرحهای آموزشی، نشانگر سرمایه اجتماعی ارزشمند در نهبندان است.
دانش در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی، همکارینکردن برخی دستگاههای خدماترسان از جمله شرکت توزیع برق است؛ چرا که تأمین هزینه خط توزیع را بر عهده آموزشوپرورش میگذارند، در حالیکه این اداره چنین اعتباری ندارد.
وی افزود: در حوزه شهرداریها نیز در برخی نقاط همکاری مطلوب نیست و گاهی از برگزاری جلسات هماهنگی خودداری میشود که این موضوع باید مورد توجه مدیران استانی قرار گیرد.
فرماندار نهبندان در پایان از پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه ساخت مدرسه ششکلاسه در شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه با زیربنای ۶۲۰ مترمربع در حال تکمیل است و تا پایان سال تحصیلی (اسفندماه) به بهرهبرداری خواهد رسید.
