به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، در جمع خبرنگاران، از تسریع در روند ساخت و بازسازی مدارس در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: هوشمندسازی مدارس نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد.

فرماندار پیشوا در ادامه اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر، موضوع تعیین پیمانکار ساخت مدرسه قلعه‌سین در مراحل پایانی قرار دارد و طبق برنامه زمان‌بندی، تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی این پروژه در آبان‌ماه انجام خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی در مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: تکمیل این مجموعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کمبود فضاهای آموزشی در بخش مرکزی پیشوا را جبران کند.

فرماندار پیشوا در ادامه با اشاره به روند تخریب و بازسازی مدرسه شهید کتی در جلیل‌آباد تصریح کرد: مناقصه این پروژه به‌زودی برگزار خواهد شد و قطعه زمینی در مجاورت پادگان نیز برای توسعه فضاهای آموزشی در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش قرار گرفته است.

دانش‌آموز از احداث هنرستان کشاورزی در روستای علی‌آباد به‌عنوان یکی از برنامه‌های در دست پیگیری آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: این پروژه می‌تواند نقش مهمی در مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی دانش‌آموزان روستایی ایفا کند.

وی در بخشی دیگر با اشاره به وضعیت مدرسه «مهرگان» اظهار داشت: عملیات بَر و کف‌سازی این پروژه به پایان رسیده و به‌زودی با هماهنگی سازمان نوسازی مدارس استان تهران، وارد مراحل بعدی خواهد شد.

فرماندار پیشوا در پایان تأکید کرد: با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان، برنامه‌ریزی برای گسترش هوشمندسازی کلاس‌های درس در حال اجراست تا گام مؤثری در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت مدارس شهرستان برداشته شود.