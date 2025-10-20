۳۰۰ عینک رایگان در اردوی جهادی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد جمشیدی، معاون اجرایی تیپ جهادی مستضعفین کشور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری ۲۲۰ اردوی جهادی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اعلام کرد: دوازدهمین اردوی این سلسله اقدامات در شهرستان کیار، بخش ناغان، روستای جغدان با حضور گروههای تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و چشمپزشکی برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف این اردو گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کمبرخوردار، محور اصلی این برنامه بود و خوشبختانه توانستیم به جمعی از عزیزانی که دسترسی محدودی به خدمات سلامت دارند، خدمترسانی کنیم.
جمشیدی افزود: در جریان این اردو، جناب آقای دکتر عسگریآزاد، مدیرعامل بنیاد علوی به همراه هیأت همراه از برنامه بازدید کردند که موجب خوشحالی و رضایت اهالی منطقه شد. این حضور فرصتی فراهم کرد تا مشکلات و معضلات منطقه بهصورت مستقیم و شفاف به گوش مسئولان برسد.
به گفته معاون اجرایی تیپ مستضعفین، استقبال چشمگیر مردم از این خدمات نشاندهنده نیاز واقعی منطقه به چنین اقدامات جهادی است. در این اردو، ۳۰ نفر از بیماران نیازمند عمل جراحی برای دریافت درمان تکمیلی رایگان به پزشکان متخصص ارجاع داده شدند و همچنین ۳۰۰ عدد عینک رایگان به افراد دارای اختلال بینایی اهدا شد.
جمشیدی با تأکید بر نقش گروههای جهادی در شناسایی مسائل مناطق محروم اظهار داشت: حضور میدانی این گروهها باعث آشنایی عمیقتر با مشکلاتی میشود که گاه از دید مسئولان پنهان میماند و همین شناخت، زمینهساز مسئولیتپذیری و دغدغهمندی بیشتر در رسیدگی به این مناطق است.
وی افزود: اردوهای جهادی پزشکی و دندانپزشکی، علاوه بر تأمین سلامت افراد، گامی مؤثر در جهت کاهش محرومیت و ترویج فرهنگ نوعدوستی در جامعه به شمار میآید. امید است با حمایت بیشتر مسئولان و خیرین، این اقدامات خداپسندانه استمرار یابد و افراد بیشتری از خدمات آن بهرهمند شوند.
در پایان، جمشیدی از همکاری فرمانداری، شبکه بهداشت استان و شهرستان، مجموعه بنیاد علوی و سایر نهادهایی که در اجرای هرچه بهتر این اردو مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد.
