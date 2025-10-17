اردوی جهادی با ارائه بیش از ۲۵۰۰ خدمت در ایذه برگزار شد

موسی خنافره در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در ایذه بیان کرد: با تلاش تیم‌های پزشکی و داوطلبان جهادی، بیش از دو هزار و ۵۰۰ خدمت درمانی و دندانپزشکی در بخش‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، زنان و زایمان، اطفال، بینایی‌سنجی، چشم‌پزشکی و داخلی به مردم این شهرستان ارائه شد.

مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان ادامه داد: همچنین داروهای مورد نیاز به صورت رایگان توزیع شد و آزمایش پاپ‌اسمیر به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های مرتبط با زنان به صورت رایگان انجام شد تا سلامت جامعه هدف تضمین شود.

وی گفت: در اجرای این برنامه، نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی من جمله محمد امیر و فرشاد ابراهیم پور تسهیل گری کرده و زمینه حضور تیم‌های پزشکی متخصص و تجهیزات لازم را فراهم کردند، همچنین نهادها و سازمان‌ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان، فرمانداری شهرستان ایذه، سازمان آب و برق استان خوزستان در این راستا همکاری داشتند.

مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان با بیان اینکه این اردوی جهادی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت به محرومان و تحقق عدالت در سلامت برگزار شد، تصربح کرد: برگزاری چنین اردویی امیدبخشی و رضایت‌مندی گسترده مردم منطقه را به همراه داشته است.

به گفته خنافره، فرماندار ایذه از همکاری و همراهی مردم در این راستا قدردانی داشته و بر تداوم چنین برنامه‌هایی تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی برای اجرای برنامه‌های مشابه در نقاط محروم دیگر از تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی خواست تا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌پذیر، همکاری خود را گسترش دهند.

مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان گفت: این اردو از ۲۵ مهرماه به مدت دو روز و با هدف خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار برگزار می‌شود.