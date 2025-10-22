  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

آغاز پویش «مهرانه علوی» برای حمایت از ۲۴ هزار دانش‌آموز

پویش «مهرانه علوی» با هدف تأمین بسته‌های ارزاق برای دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی متوسطه اول و دوم در مناطق روستایی و عشایری کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مردعلی، جانشین مدیرعامل و معاون برنامه‌ریزی و منابع بنیاد علوی، با اشاره به اجرای این طرح در ۲۳۷ مدرسه شبانه‌روزی گفت: پویش «مهرانه علوی» از امروز به صورت هماهنگ در هفت استان کشور آغاز شده و ۲۴ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط اقتصادی و فاصله از خانواده در مدارس شبانه‌روزی ساکن هستند اجرا می‌شود. استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری محل اجرای این پویش هستند.

مردعلی در پایان اظهار داشت: اجرای این طرح گامی در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم است.

