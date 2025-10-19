ارائه ۴۰۰۰ خدمت پزشکی به نیازمندان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیبزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: گروههای جهادی در نیمه نخست سالجاری چهار هزار و ۳۰۵ خدمت پزشکی و دندانپزشکی به نیازمندان خراسان جنوبی ارائه کردند.
مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی در خراسان جنوبی با بیان اینکه این خدمات به دو هزار و ۸۶۹ نفر از نیازمندان ارائه شده است، افزود: ارزش ریالی این خدمات را سه میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده است.
خطیبزاده ادامه داد: این خدمات در مناطق کمبرخوردار شهرستانهای درمیان، عشقآباد، قاین، سربیشه و شهرهای درح و شوسف و همچنین مناطق حاشیهای شهر بیرجند ارائه شده است.
