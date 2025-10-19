  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

ارائه ۴۰۰۰ خدمت پزشکی به نیازمندان خراسان جنوبی

ارائه ۴۰۰۰ خدمت پزشکی به نیازمندان خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی در خراسان جنوبی از ارائه بیش از چهار هزار خدمت پزشکی به نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیب‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: گروه‌های جهادی در نیمه نخست سال‌جاری چهار هزار و ۳۰۵ خدمت پزشکی و دندانپزشکی به نیازمندان خراسان جنوبی ارائه کردند.

مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی در خراسان جنوبی با بیان اینکه این خدمات به دو هزار و ۸۶۹ نفر از نیازمندان ارائه شده است، افزود: ارزش ریالی این خدمات را سه میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده است.

خطیب‌زاده ادامه داد: این خدمات در مناطق کم‌برخوردار شهرستان‌های درمیان، عشق‌آباد، قاین، سربیشه و شهرهای درح و شوسف و همچنین مناطق حاشیه‌ای شهر بیرجند ارائه شده است.

کد خبر 6627067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها