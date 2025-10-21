علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادغام و یا حذف برخی نهادها و سازمانهای ناکارآمد و یا موازی کار گفت: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود، تکلیفی بر عهده ما گذاشته شده است تا سازمانهای موازی، واحدهای اجرایی موازی یا واحدهای غیرضرور را ساماندهی و ادغام کنیم تا از این طریق بهرهوری افزایش یابد و پاسخگویی به مردم نیز تقویت شود.
کار بر روی وزارت خانههای راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی ادامه دارد
وی افزود: این موضوع در حال پیگیری است؛ برخی دستگاهها نهایی شده و اجرای آن آغاز شده است، برخی دیگر نیز در حال نهایی شدن هستند تا پرونده آنها را برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی اداری ببریم. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری همان وزارتخانه پیش میبریم و وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند که [جهت تغییرات احتمالی] بر روی آنها کار میکنیم و انشاءالله نتایج به مرور اطلاعرسانی خواهد شد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با موضوع تضمین اشتغال نیروهای سازمانها و نهادهای در حال ادغام، تصریح کرد: در بحث اشتغال افرادی که سالها در واحدهایی فعالیت داشتهاند و اکنون قرار است ادغام صورت گیرد، باید گفت وقتی که دو واحد با هم ادغام میشوند، نیروهای سازمانها تا زمانی که پست جدیدی برایشان تعیین نشود، همان حقوق و مزایا را بهصورت کامل دریافت میکنند و هیچ مشکلی در زمینه شغلی برای آنها وجود ندارد. همچنین هنگامی که واحدی با واحد دیگر ادغام میشود، اگر افزایش یا تراکم نیرو نیز وجود داشته باشد، در بخشی که نیاز به نیرو دارد از ما مجوز جدید میخواهد که به جای مجوز جدید در همان واحد مشابه از نیروها استفاده خواهد شد.
تصمیمات شورای عالی اداری تخصصی و بدون نگاههای جناحی است
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سوگیریهای جناحی و مطرح شدن نام برخی نهادها و بخشها در برخی رسانهها و در جهت حذف یا ادغام آنها، اظهار کرد: باید گفت این کار بهصورت کاملاً کارشناسی و در قالب سازمان تخصصی مربوطه پیش میرود. باید بپذیریم که در هر حال هر تصمیمی که اتخاذ شود، ممکن است رضایت صد درصدی از آن حاصل نشود. به هر حال، این تصمیمات ممکن است ذینفعانی داشته باشد که نظرات مختلفی ارائه کنند، اما تلاش ما این است که نظر مجلس و صاحبنظران را نیز جلب کنیم. نشستهایی در این زمینه برگزار شده و پس از رسیدن به اجماع، اجرای آن انشاءالله آغاز خواهد شد.
چارهای جز ساماندهی سازمانهای موازی و ناکارآمد نداریم
رفیع زاده با اشاره به وضعیت نابسامان بودجه کشور گفت: در شرایط کنونی، از حیث بودجهای و بهدلیل تعدد دستگاهها و واحدهای موازی و ناکارآمد، هیچ راه و چارهای جز ساماندهی وجود ندارد. بنابراین این موضوع بسیار مهم است و باید منافع و مصالح کشور را در نظر گرفت. هیچ نگاه سیاسی در این ادغامها و ساماندهیها وجود ندارد و همه اقدامات بر اساس منافع ملی و کار کارشناسی انجام میشود.
