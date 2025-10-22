  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه ادغام نخواهد شد

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام نخواهد شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص لغو قانون منع درج مدرک دوم کارمندان، گفت: موضوع لغو قانون منع درج مدرک دوم کارمندان در شورای عالی اداری کشور مطرح نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شائبه ادغام سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: این موضوع واقعیت ندارد و سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام نخواهد شد.

رفیع‌زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تغییرات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در مورد وزارت جهاد کشاورزی، با نگاه کارشناسی که وزارتخانه دارد و همکاران ما نیز دارند، بر اساس آن مرحله به مرحله عمل می‌کنیم. باید گفت ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم شامل همه دستگاه‌های اجرایی است و ما بر روی تمامی دستگاه‌ها کار می‌کنیم و ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد. اما این تغییر ساختار به این معنا نیست که نیروی انسانی تعدیل خواهد شد؛ اصلاً چنین موضوعی وجود ندارد.

وی‌ادامه داد: قانون به ما اجازه داده است نیروی انسانی که در واحدهای مشابه و موازی دیگر فعالیت می‌کند را مدیریت کنیم و هیچ نیرویی تعدیل نخواهد شد. این موضوع را مستحضر باشید و درج کنید.

رامین عبداله شاهی

