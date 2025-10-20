به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل متوسلیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دوره آموزشی «تربیت راوی سیره شهدا» با هدف پرورش راویان مردمی جهاد و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل امروز، به همت جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت «وارثون استان بوشهر» و با همکاری مؤسسه فرهنگی «روایت سیره شهدا» و جمعی از نهادهای فرهنگی و انقلابی در بوشهر برگزار می‌شود.

دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر افزود: دوره آموزشی «تربیت راوی سیره شهدا» تلفیقی از آموزش مجازی و حضوری است که شرکت‌کنندگان در قالب ۵۰ جلسه مجازی آفلاین و ۱۳ جلسه حضوری، مهارت‌های لازم برای روایتگری آگاهانه، تحلیلی و اثرگذار از سیره شهدا را فرا می‌گیرند.

وی افزود: دوره مجازی از چهارم آبان ماه آغاز و به مدت ۴۰ روز برگزار می‌شود. داوطلبان پس از گذراندن این مرحله وارد دوره حضوری به مدت سه روز در مرکز شهر بوشهر خواهند شد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره، تربیت راویانی آگاه و متعهد برای انتقال مفاهیم جهاد و ایثار است، گفت: روایتگری در این دوره از یک بیان احساسی فراتر رفته و به حرکتی علمی، فرهنگی و الهام‌بخش تبدیل می‌شود تا پیام شهدا به زبان نسل امروز بازگو شود.

دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از این طرح بیان کرد: بیش از ۲۵۰ نفر از اقشار مختلف از جمله معلمان، دانشجویان، فعالان فرهنگی، خانواده‌های معظم شهدا، طلاب و روحانیون در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال نشان‌دهنده عطش جامعه برای شناخت عمیق‌تر از سیره شهدا و نقش روایتگری مردمی در این مسیر است.

متوسلیان در تشریح چشم‌انداز آینده این طرح گفت: هدف ما تنها برگزاری یک دوره آموزشی نیست، بلکه ایجاد یک جریان مستمر فرهنگی است. در این راستا، «شبکه استانی راویان مردمی سیره شهدا» تشکیل خواهد شد تا راویان تربیت‌شده در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و برنامه‌های فرهنگی استان بوشهر نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: راویان برگزیده در مراحل بعدی به‌عنوان مربیان روایتگری آموزش خواهند دید تا چرخه تربیت نیروهای فرهنگی تداوم یابد. این اقدام را مأموریتی فرهنگی و راهبردی برای گسترش گفتمان ایثار و شهادت در جامعه می‌دانیم.

دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه افزود: برنامه‌های وارثون بر سه محور اصلی شامل شناسایی فعالان مردمی جهاد و شهادت، رشد و توانمندسازی آنان و شبکه‌سازی نیروهای مؤمن و انقلابی استوار است. تاکنون نشست‌های هم‌افزایی، کارگاه‌های روایتگری و پویش‌های مردمی متعددی در این راستا برگزار شده است.

متوسلیان همچنین از همکاری گسترده نهادهای مختلف در اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: دوره «تربیت راوی سیره شهدا» با مشارکت مؤسسه فرهنگی روایت سیره شهدا، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج سپاه امام صادق (ع)، منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، اداره کل تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی این دوره، ترویج گفتمان شهدا با محوریت مردم و استمرار فرهنگی است تا نسل امروز بتواند از طریق روایت‌های زنده و مستند، با روح جهاد و ایثار ارتباطی عمیق و الهام‌بخش برقرار کند.