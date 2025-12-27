همایش ملی «بازآرایی جامعه فعالان جهاد، شهادت و مقاومت» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «بازآرایی جامعه فعالان جهاد، شهادت و مقاومت» با حضور جمعی از فعالان مردمی، فرهنگی و جهادی از سراسر کشور، به همت شبکه ملی وارثون و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالن خلیج فارس این مجموعه برگزار شد.
این همایش با هدف همافزایی، شبکهسازی و ساماندهی جریان مردمی حوزه جهاد، شهادت و مقاومت برگزار شد و در آن بر ضرورت نقشآفرینی مؤثر مردم در تداوم راه شهدا و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تأکید شد.
در این همایش، چهرهها و مسئولان شاخصی از جریان انقلاب اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند که از جمله آنان میتوان به سردار سرلشکر محسن رضایی، سید احمد عبودتیان، حاج حسین یکتا، حجتالاسلام ماندگاری، حجتالاسلام جوشقانیان، حجتالاسلام فهیم تواضع و دکتر ساسان زارع اشاره کرد.
همچنین روایتگری همسر شهید حاج رمضان، مادر شهیدان خالقیپور و دختر شهید شادمانی از بخشهای تأثیرگذار این همایش بود. سخنرانان این همایش بر ضرورت مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی، تقویت شبکه فعالان جهاد و شهادت و نقش محوری مردم در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کردند.
همایش ملی «بازآرایی جامعه فعالان جهاد، شهادت و مقاومت» به عنوان گامی مهم در مسیر شکلگیری یک جریان منسجم مردمی، زمینهساز طراحی و اجرای برنامههای میدانی در استانها و محلههای مختلف کشور ارزیابی میشود.
نظر شما