شبکه مردمی «وارثون» در استان بوشهر معرفی شد

اسماعیل متوسلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ جهاد و شهادت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهعنوان «موتور محرک امتها»، «اصلیترین عامل حفظ حیات اسلام» و «تضمینکننده آینده اسلام و ایران اسلامی» معرفی شده است و همین نگاه الهامبخش، زمینهساز شکلگیری شبکه ملی فعالان مردمی جهاد و شهادت با عنوان «وارثون» شده است.
وی افزود: این شبکه متشکل از فعالان خودجوش و مردمی در حوزههای مختلف از جمله برگزاری یادوارههای شهدا، روایتگری، تولید و نشر آثار مرتبط و برنامههای راهیان نور است و رسالت آن نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حرکت جبههای و تشکیلاتی برای اثربخشی بیشتر تأکید کردهاند و در همین راستا شبکه ملی وارثون با ساختاری منسجم فعالیت خود را آغاز کرده است.
متوسلیان اضافه کرد: برای گسترش فعالیتها و ایجاد همافزایی در سراسر کشور، این شبکه در هر استان دبیری دارد و مأموریتهای استانی از طریق خادمان شهدا دنبال میشود، در استان بوشهر نیز تلاش میشود با مشارکت فعالان مردمی، این جریان فرهنگی و اجتماعی تقویت و بسط یابد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی وارثون در بوشهر ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در میان نسلهای جدید، تقویت انسجام اجتماعی و حفظ هویت اسلامی-انقلابی مردم استان است.
تبدیل برنامههای شهدایی به حرکتهای عمومی و فراگیر
دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر گفت: این نهاد مردمی با نقش ستادی و هدایتگرانه خود، مأموریت دارد برنامههای پراکنده شهدایی را به جریانهای فراگیر اجتماعی تبدیل کرده و در عین حال حرکتهای جدید را طراحی و عمومیسازی کند.
متوسلیان با بیان اینکه فرهنگ جهاد و شهادت تضمینکننده آینده اسلام و ایران اسلامی است، اظهار کرد: جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت (وارثون) نقشی کلیدی در تبدیل برنامههای محدود به حرکتهای عمومی ایفا میکند و با گسترش چتر سازماندهی خود، فرهنگ ایثار و شهادت را به متن جامعه میبرد.
وی افزود: مأموریت نخست وارثون تبدیل فعالیتهای موجود به حرکتهای عمومی است؛ بهگونهای که اگر یک یادواره شهید بهصورت هفتگی در گلزارهای شهدا برگزار شود، این تجربه باید به سایر گلزارهای استان تعمیم یابد، یا اگر هیئتی شب هشتم محرم را به نام «شب علیاکبرهای خمینی» با ترکیب روضه و یادواره شهدا برگزار میکند، سایر هیئتها نیز باید به این حرکت بپیوندند، همچنین در حوزه راهیان نور، توجه ویژه یک تشکل محلی به مناطق مرتبط با شهدای بوشهری، باید به یک مشارکت گسترده و استانی تبدیل شود.
متوسلیان ادامه داد: مأموریت دوم این شبکه ایجاد حرکتهای جدید و ترویج آنهاست؛ برای نمونه، اگر یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی در استان کمرنگ برگزار میشود، وارثون موظف است آن را به یک رویداد فراگیر بدل کند. همچنین طرح «چله خدمت» در سالگرد شهید آیتالله رئیسی یا «نائبالشهید» در اربعین، از جمله برنامههایی است که باید در بوشهر بومیسازی و در سطح عمومی نهادینه شود.
دبیر شبکه وارثون استان بوشهر با اشاره به نقش حلقههای میانی در توسعه حرکتهای مردمی گفت: کلید موفقیت در گسترش این برنامهها، استفاده از ظرفیت تشکلهای محلی، هیئتها و ستادهای مردمی است که میتوانند ایدهها را به بدنه جامعه منتقل کنند. در این مسیر، الگوسازی، آموزش و حمایت رسانهای و لجستیکی از گروههای فعال ضروری است.
وی تصریح کرد: وارثون تنها هماهنگکننده فعالیتهای پراکنده نیست، بلکه محرک طراحی حرکتهای جدید و تبدیل آنها به جریان عمومی است. این رسالت از طریق ایجاد شبکههای محلی، تقویت حلقههای میانی و همافزایی ظرفیتهای مردمی محقق میشود.
جبههای منسجم برای ترویج فرهنگ ایثار
دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون استان بوشهر گفت: این مجموعه مردمی با محوریت ایدههای شهید ضابط و هدایت هیئت مؤسس خود، بهعنوان یک جبهه منسجم و سازمانیافته فعالیت میکند و مأموریت اصلی آن شناسایی، حمایت و توانمندسازی فعالان عرصه جهاد و شهادت و تبدیل برنامههای محدود به جریانهای فراگیر ملی است.
متوسلیان اظهار کرد: جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت (وارثون) در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد و مرکز آن در قم قرار دارد. این مجموعه ذیل بنیاد فرهنگی خاتمالاوصیاء (جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی) فعالیت میکند و هماکنون در تمام استانهای کشور شعبه دارد.
وی افزود: هیئت مؤسس این مجموعه متشکل از حجتالاسلام والمسلمین شیخ مهدی ماندگاری، حاج حسین یکتا و حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین جوشقانیان است و در حال حاضر دبیرکل وارثون حجتالاسلام والمسلمین حاج آقا فهیم تواضع میباشد.
متوسلیان ادامه داد: وارثون مجموعهای مردمی بر پایه ایدههای شهید ضابط است؛ ایدهای که بر شناسایی، حمایت و توانمندسازی فعالان جهاد و شهادت در سراسر کشور تأکید داشت. این جامعه امروز توانسته است با پیوند نظاممند فعالان عرصه فرهنگ ایثار و شهادت، یک جبهه منسجم و کارآمد ایجاد کند.
دبیر وارثون استان بوشهر تصریح کرد: از مهمترین رسالتهای این مجموعه میتوان به شناسایی گروههای مردمی فعال در حوزه جهاد و شهادت، حمایت و توانمندسازی یادوارههای شهدا، آموزش و توانمندسازی راویان دفاع مقدس و سیره شهدا، اجرای برنامههای جهاد تبیین، روایت پیشرفت و امیدآفرینی اشاره کرد.
وی بیان کرد: در بوشهر کمیتههای اصلی وارثون شامل یادواره شهدا، شهید پژوهی، راویان شهدا، راهیان نور، راهیان پیشرفت، جهاد تبیین و هیئتالشهدا تشکیل شده است و برنامههایی نظیر شناسایی و ساماندهی گروههای فعال مردمی، برگزاری یادوارههای محوری، معرفی شهدای شاخص استان، برگزاری دورههای آموزشی راویان جوان، راهاندازی هیئتهای شهدایی، برگزاری نمایشگاهها و اردوهای امیدآفرینی و دورههای جهاد تبیین در دستور کار قرار دارد.
سازماندهی ۳۵۰ نفر از فعالان فرهنگی استان بوشهر
متوسلیان اضافه کرد: تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر از فعالان فرهنگی استان بوشهر که در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت دارند، شناسایی و در قالب این شبکه سازماندهی شدهاند.
وی با اشاره به مأموریتهای کلان این جامعه گفت: به هم پیوستن نظاممند فعالان مردمی عرصه جهاد و شهادت، تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جبههسازی، بهرهگیری از قرارگاه فرماندهی و راهبری عملیات جمعی، توان طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی، برخورداری از مرجعیت گفتمانی و اثرگذاری در تعامل با نهادهای حاکمیتی از ویژگیهای اصلی وارثون است.
