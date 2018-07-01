به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پیش از ظهر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی سالن ورزش‌های پهلوانی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

مجید خورشیدی به ظرفیت‌های بالای ورزشی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: باید با ایجاد فضای مناسب ورزشی در سطح استان، فضا برای شناسایی و ظهور و بروز استعدادهای ورزشی فراهم شود.

وی رونق ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی استان بوشهر را به عنوان یکی از دستاوردهای احداث این سالن ورزشی عنوان کرد و افزود: ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی ریشه در دین و فرهنگ ما دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر باید با پیگیری مناسب تلاش کند تا این طرح در زمان مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: سالن ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی بوشهر با اعتبار هشت میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث می‌شود.

احمد بهروزیان‌فرد با اشاره به احداث این فضای ورزشی طی مدت ۱۵ ماه، اضافه کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۳۳۵ مترمربع در محله صلح آباد اجرا می‌شود.