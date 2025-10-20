ضربه سخت چین به آمریکا در جنگ تجاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آمارهای رسمی حاکی از آن است که چین در ماه سپتامبر واردات سویا از آمریکا را صفر کرده که این اتفاق در ۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

در واقع در سایه جنگ تجاری بین چین و آمریکا، خریداران چینی به جای واردات سویا از آمریکا به سمت خرید از کشورهای آمریکای جنوبی رفتند.

در حالی واردات سویای چین از آمریکا صفر شده که این کشور در سپتامبر سال گذشته ۱.۷ میلیون تن سویا از آمریکا خریده بود.

چین بزرگترین وارد کننده سویا در جهان است و تعرفه سنگینی بر واردات سویا بر آمریکا هم اعمال کرده است.

وان چنگژی، کارشناس موسسه کپیتال جینگدو، معتقد است که توقف واردات سویای چین از آمریکا به خاطر تعرفه‌هایی است که از سوی پکن بر واردات این محصول فقط از آمریکا اعمال شده است.

چین با صفر کردن واردات این محصول کشاورزی از آمریکا به سمت خرید از برزیل رفته و واردات خود را نزدیک به ۳۰ درصد از این کشور افزایش داده است؛ چینی‌ها در کنار واردات نزدیک به ۱۱ میلیون تن سویا از برزیل طی ماه گذشته، خرید از آرژانتین را هم تقریباً دو برابر کرده و به بیش از یک میلیون تن رسانده اند.