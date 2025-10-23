به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پیش بینی می‌شود در ۳ ماهه جاری صنایع شیمیایی آمریکا همچنان به دلیل تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت این کشور در کنار مازاد عرضه از طرف شرکت‌های چینی با مشکل فروش مواجه بوده باشند.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگ شیمیایی آمریکا از جمله لیوندل باسل، داو، شروین ویلیامز، سلانیس و ایسترن کمیکال در ۳ سه ماهه جاری شاهد پایین بودن درآمد بوده باشند و این در حالی است که در سه ماهه دوم سال جاری هم این شرکت‌ها شرایط خوبی را از نظر درآمدی تجربه نکردند.

کارشناسان می‌گویند که حدود ۳۸ ماه است که تولید کنندگان کالاهای اساسی شیمیایی در آمریکا با بحران مواجه هستند.

یکی از دلایل این بحران در میان شرکت‌های آمریکایی عرضه سنگین اتیلن از سوی چین و مازاد عرضه به بازار جهانی است.

اتیلن یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه برای تولید پلاستیک، تجهیزات بسته‌بندی و ساخت و ساز است و مازاد عرضه آن در بازار موجب کاهش قیمت این ماده شیمیایی شده و حاشیه سود شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را به میزان قابل توجهی کم کرده است.

نکته مهم اینکه حال شرکت‌های اروپایی از آمریکایی‌ها بدتر است چرا که بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی در کنار فرسوده شدن زیرساخت‌ها و اعمال قوانین زیست محیطی بسیار سخت شرایط را برای شرکت‌های اروپایی تا جایی سخت کرده که خاطر سال‌ها ضرردهی تعدادی از این شرکت‌ها تعطیل شده‌اند.

