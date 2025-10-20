کاخ سفید رکورددار بلاک در بلواسکای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، دولت دونالد ترامپ حملات به مخالفان دموکرات در شبکه‌های اجتماعی را به یک پلتفرم جدید منتقل کرده است. اکنون کاخ سفید و بسیاری از آژانس‌های دولتی به بلواسکای پیوسته اند.

حساب کاخ سفید در بلواسکای به عنوان نخستین پست در این شبکه اجتماعی ویدئویی منتخب از تصاویر ترامپ و میم‌ها(meme) همراه یک پیام منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: چه خبر، بلواسکای؟ فکر کردیم ممکن است بعضی از بهترین لحظات ما را از دست داده باشید، پس این مجموعه را برای شما آماده کردیم.

دیگر آژانس‌های دولتی از جمله وزارت امنیت میهن، وزارت بازرگانی، وزارت حمل ونقل، وزارت کشور، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، وزارت امورخارجه و وزارت جنگ از اقدام کاخ سفید پیروی کردند و حساب‌های جدیدی در بلو اسکای ایجاد کردند. همه آنها نیز به سرعت با انتشار پیام‌هایی درباره وضعیت تعطیلی دولت به حزب دموکرات حمله کردند.

این پیام‌ها با لحنی شاد و تمسخر آمیز نوشته شده بود که نشان می‌داد تیم‌های شبکه اجتماعی دولت منتظر یا حتی امیدوار بودند واکنشی منفی در شبکه اجتماعی دریافت کنند که به عنوان جایگزینی متمایل به جناح چپ برای پلتفرم «ایکس» متعلق به ایلان ماسک شناخته می‌شود. در مقابل بسیاری از کاربران بلواسکای با مطرح کردن رابطه ترامپ با جفری اپستاین به پست کاخ سفید پاسخ دادند.

از سوی دیگر بسیاری از حساب‌های کاربری محبوب در بلواسکای از فالورهای خود خواستند حساب‌های دولتی مذکور را مسدود کنند. پل اف تامیکنز، کمدین در این پلتفرم نوشت: بلاک کردن کاخ سفید به طرز عجیبی سرگرم کننده است.

کمتر از ۴۸ ساعت پس از آنکه کاخ سفید به این پلتفرم پیوست به یکی از حساب‌های کاربری که بیش از بقیه مسدود شده اند، تبدیل شد. طبق داده‌های ClearSky که وضعیت مسدود سازی در بلواسکای را بررسی می‌کند، حدود ۹۱ هزار حساب، کاخ سفید را بلاک کرده اند. این درحالی است که فقط ۱۰ هزار حساب آن را فالو کرده بودند. تنها حساب کاربری در بلواسکای که بیش از کاخ سفید بلاک شده بود، به جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تعلق دارد که در ماه ژوئن به این پلتفرم پیوست.