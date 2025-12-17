به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایکس در این شکایت که در دادگاه فدرال دلاور ثبت شده، ذکر کرده برند توئیتر همچنان فعال و سرپااست و قابل تصاحب نیست. همچنین در این شکایت نوشته شده تلاش شرکت بلوبرد برای سرقت این نام نقض علامت تجاری محسوب می‌شود.

مایکل پروف بنیانگذار شرکت بلوبرد اپریشن (Operation Bluebird)در بیانیه ای در واکنش به این شکایت نوشت: درخواست ما برای لغو این علائم تجاری بر پایه قوانین شناخته‌شده و تثبیت‌شده مالکیت معنوی است و باور داریم در این مسیر موفق خواهیم شد. وی در ادامه افزود: ما آماده‌ایم این موضوع را تا هر اندازه لازم باشد پیش ببریم تا به هدف خود برسیم.

سخنگو و وکلای ایکس به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این شکایت هنوز پاسخی نداده اند.

ماسک در سال ۲۰۲۲ میلادی توئیتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خرید و برند این شبکه اجتماعی را به ایکس تغییر داد. او در یک پست شبکه اجتماعی در ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد این شرکت با برند توئیتر خداحافظی می‌کند.

از سوی دی گر شرکت بلوبرد اپریشن که در ویرجینیا فعالیت می‌کند از دفترحق امتیاز و نام تجاری آمریکا در خواست کرده علائم تجاری فدرال توئیتر متعلق به شرکت ایکس را لغو کند. استدلال بلو برد آن است که این شرکت علامت تجاری را رها کرده است. بلوبرد قصد دارد از علائم تجاری مرتبط با توئیتر برای یک پلتفرم رقیب با نام «twitter.new» استفاده کند و همچنین به‌طور جداگانه برای ثبت علامت تجاری توئیتر به نام خود اقدام کرده است.

این درخواست از سوی استفن کوتس، وکیل سابق نام تجاری توئیتر که اکنون به عنوان مشاور حقوقی ارشد بلوبرد فعالیت می‌کند، ثبت شده است.

ایکس به دادگاهی در دلاور اعلام کرد حقوق مربوط به نام تجاری توئیتر را رها نکرده و این برند همچنان از بسیاری جهات به فعالیت ادامه می‌دهد. به گفته شرکت میلیون‌ها کاربر همچنان از طریق twitter.com به پلتفرم دسترسی می‌یابند و کاربران و کسب و کارها از آن به عنوان توئیتر یاد می‌کنند. به همین دلیل ایکس نام تجاری توئیتر را حفظ و اجرا می‌کند.