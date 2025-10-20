کیفرخواست پرونده مفقودی «سما جهانباز» در دادسرای شیراز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی گفت: پس از تکمیل تحقیقات پرونده مفقودی سما جهانباز دختر گمشده در شیراز در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز، کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده برای صدور تصمیم نهایی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شد.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده اتهام علیه یک مظنون ۳۵ ساله محرز تشخص داده شده؛ کیفرخواست صادره با اتهام دعوت شبانه فرد مفقود به بیرون موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده استداد

دادستان شیراز افزود: در این پرونده افراد مظنون متعددی با توجه به ابعاد موضوع بازداشت و تحقیقات درباره آنان انجام شد که این افراد پس از رفع ظن با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.