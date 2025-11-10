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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

۲۵ تُن هیزم و ۱۱ تن زغال از قاچاقچیان چوب در کازرون کشف شد

۲۵ تُن هیزم و ۱۱ تن زغال از قاچاقچیان چوب در کازرون کشف شد

کازرون-دادستان عمومی و انقلاب کازرون در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی استان و پیگیری ویژه موضوعات حقوق عامه ای،از کشف ۲۵ تن هیزم و ۱۱ تن زغال حاصل از قطع غیر قانونی درختان بلوط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان صالحی با بیان اینکه در نتیجه پیگیری و صدور دستورات قضائی و اقدام ضابطین خاص در خصوص کشف هیزم و زغال در کازرون تاکنون ۵ نفر از قاچاقچیان تحت تعقیب قرار گرفته اند گفت: در ادامه این برخوردها ۵ کارگاه زغال سازی غیر مجاز نیز کازرون قلع و قمع شد.

وی افزود: پیش از این و در راستای مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم، با حضور مأموران منابع طبیعی، نیروی انتظامی پاسگاه تنگ چوگان، پنج کارگاه تولید زغال غیرمجاز در روستای دِریس شناسایی، پلمب و از فعالیت آنان جلوگیری شده بود.

دادستان کازرون با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان چوب تصریح کرد: صیانت از ذخایر طبیعی و انفال، خط قرمز دستگاه قضائی است و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه، تا پاک‌سازی کامل منطقه با جدیت ادامه دارد.

گفتنی است جنگل‌های بلوط منطقه کازرون به‌عنوان بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کُره ارژن و پریشان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6651060

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    نظرات

    • GB ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      4 0
      پاسخ
      مردم کار و تجارت هم میکنند میگیرد !!!؟؟؟

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