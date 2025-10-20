امام جمعه شاهرود: سپاه برای ساماندهی مساجد شهرستان وارد میدان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی صبح دوشنبه در مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه در سپاه شهرستان شاهرود به میزبانی سالن همایش‌های کانون بسیج، با بیان اینکه مساجد به عنوان محور برنامه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی نقش مهمی دارد، بیان کرد سپاه در ساماندهی مساجد شاهرود کمک کند.

وی با بیان اینکه سپاه نقش کلیدی در مسائل فرهنگی دارد، افزود: مساجد کانون‌های مهمی در جامعه هستند که باید به آنها توجه داشت و در این بین سپاه به لحاظ تأثیرگذاری که دارد می‌تواند در ساماندهی این مراکز بسیار کمک کننده باشد.

امام جمعه شاهرود گفت: ساماندهی مساجد به ما کمک خواهد کرد تا به تراز بهتری در خدمت‌رسانی به مردم و جامعه برسیم و عامه مردم شهرستان شاهرود از خدمات و برکات آن بهره مند شوند و در راستای ارتقای جایگاه مساجد هم تلاش کرده باشیم.

امینی در ادامه به جایگاه روحانیت در جامعه هم اشاره کرد و با بیان اینکه روحانیت نقش بسزایی در تعاملات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام طول تاریخ داشتند، تاکید کرد: روحانیت می‌تواند مسیر توسعه فرهنگی را پویاتر کند و لذا باید از ظرفیت روحانیان و مبلغان شهرستان شاهرود بیش از گذشته بهره گیری کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام سلیمانی، حجت‌الاسلام حسین ابوالقاسمی به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه شاهرود معرفی شد.