هشدار امام جمعه شاهرود درباره تهدید طبیعت با احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی در گردهمایی مردم و فعالان محیط زیست که غروب چهارشنبه در دفتر وی برگزار شد، با اشاره به پروژه شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار تأکید کرد: انتظار مردم شاهرود این است که مسئولان در سطوح مختلف کشوری و استانی، دغدغههای زیستمحیطی این شهرستان را جدی گرفته و برای حفظ منافع نسل امروز و آینده تمامتوان خود را به کار گیرند.
وی همچنین خواستار شد: مسئولان ارشد در تمام برنامهریزیهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، پیوست محیطزیستی را بهصورت اجباری و دقیق رعایت کنند.
نکارمن روستا بماند
امام جمعه شاهرود، در ادامه اظهارات خود درباره پروژه شهرک ۴۰۷ هکتاری با اشاره به دیدار جمعی از مسئولان با معاون اول رئیسجمهور گفت: معاون اول رئیسجمهور تأکید کردند که اجرای هر طرحی از سوی دولت، منوط به رعایت ملاحظات زیستمحیطی است و این خواست عمومی مردم است.
امینی با تصریح بر مخالفت خود با تبدیل روستاها به شهر افزود: نکارمن یک روستا است و باید روستا بماند، لذا از جمله سیاستهای غلط در حوزه محیطزیست، همین تلاش برای تبدیل روستاها به شهر، شهرها به شهرستان و شهرستانها به استان است.
وی با تاکید بر اینکه ما با برخی طرحهای عمرانی در روستاها، از جمله احداث معدن و شهرک، مخالفیم، خاطرنشان کرد: نکارمن در هر صورت باید به عنوان یک روستا حفظ شود و مسائل زیستمحیطی در آن کاملاً رعایت گردد.
پروژههای امروز خیانت به نسل بعد نشود
امام جمعه شاهرود در ادامه با ابراز نگرانی از تأمین آب پروژههای عمرانی گفت: هنگام عبور از کنار برخی شهرکهای در حال احداث، همواره این پرسش نگرانکننده مطرح میشود که آب این پروژهها از کجا تأمین خواهد شد؟ در شرایطی که مسائل آبی شهرستان هنوز حل نشده، طرح احداث شهرک جدید بدون برنامهریزی برای فاضلاب و منابع آبی کاملاً غیرکارشناسی است.
ایشان با توضیح این موضوع که هیچکس مخالف خانهدار شدن جوانان و اقشار محروم نیست، تصریح کرد: تخریب طبیعت به بهانه تأمین مسکن و احداث این شهرک ۴۰۷ هکتاری به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
امینی با تأکید بر لزوم توجه عملی به پیوستهای محیطزیستی خاطرنشان کرد: پیوست محیطزیست باید به صورت جدی و واقعی بررسی شود و اگر هر طرحی با منافع زیستی آینده مردم در تعارض باشد، باید بلافاصله از دستور کار خارج شود، زیرا ادامه آن خیانت به نسلهای آینده خواهد بود که حق دارند از منابع طبیعی و آب پایدار بهرهمند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: مطالب مطرحشده در این جلسه قطعاً به نماینده مجلس، فرماندار و استاندار منعکس خواهد شد تا تنها طرحهای مفید و سازگار با محیطزیست برای پیشرفت شهرستان دنبال شود.
