به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبههای آخرین نماز جمعه مهرماه ۱۴۰۴ شاهرود در مصلای مدرسه قلعه ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و آموزش و پرورش بیان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع نخبگان و دانشجویان برای دانش پژوهان و آینده سازان و مربیان و والدین و مسئولان بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبی که معظم له در این دیدارها به آن طی سالهای اخیر تاکید دارند هویت ملی و آرمان خواهی است که بایست حفظ شود، افزود: همه ما از مبلغان دینی و مذهبی تا اساتید دانشگاه و معلمان و مربیان، رسانهها و حتی پدران و مادران میبایست به این نکته هویت ملی و تعصب به جا به آن توجه ویژه داشته باشند والا نتیجه آن میشود که دشمن ملتها، نخبگان آنان را بی هویت کرده و به کشورهای خودشان میبرند و در اختیار مظالم و نه منافع خودشان قرار میدهند.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه با حماقت دشمن در این جنگ ۱۲ روزه اخیر بار دیگر سبب تقویت هویت ملی و اتحاد بین ملت شد که باید آن را قدردانست، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به نخبگان و دانشجویان و دانش آموزان میفرمایند هویت ملی و آرمان خواهی را حفظ نمایند محصل و دانشجوی ما اگر در وضعیت موجود بماند جامعه جلو نمیرود لذا باید آرمانخواه باشد.
امینی با بیان اینکه آرمانخواهی ممکن است گاهی از واقعیتها فاصله داشته باشد اما روحیه آرمانخواهی برای نسل آینده ساز کشورمان اهمیت دارد، گفت: معظم له همچنین تاکید دارند که دانشجویان و نخبگان و محصلان در تعامل مستمر و مؤثر با ساختار مدیریت کشور قرار گیرند و اگر محصلان ما هر قدر تحصیلات عالیه داشته باشند اما از جامعه و مدیریت جامعه و مشکلاتی که وجود دارد، دور ببینند فردا حتی نظریههایشان دور از واقعیت جامعه میشود.
وی با بیان اینکه تولید علم یکی از مهمترین مسائلی است که باید با جهاد علمی و ریاضت و سختی و شکستهای مستمر برای رسیدن به پیروزیهای مکرر، در نظر گرفته شود، افزود: ما در هستهای، نانو، پزشکی و … موفقیتهایی کسب کرده ایم که نمونههای بارز این جهاد علمی و همچنین تحقق توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
امام جمعه شاهرود همچنین بیان کرد: معظم له فرموده اند که باید حرکتهای دانش بنیان را پایگاههای تمدن سازی قرار داد زیرا دانش بنیانها نیاز امروز دنیا و کشورمان هستند اما اگر دانش بنیان جلوی پایش را تنها نگاه کرده و تنها به مسئله اقتصاد و سود آوری و … بپردازد، کار علمی نکرده است و این امر هم البته نیازمند یک جهاد و تلاش وافر است.
امینی با بیان اینکه امروز مردم، مسئولان و مربیان حتی کودکستانها تا ابتدایی و معلمان و اساتید دانشگاهها باید زمینه نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی میفرمایند، فراهم سازند، گفت: تسهیل گری و فرصت دادن و پشتیبانیهای مادی و معنوی و بها دادن به ذخیرههای علمی خودمان نکاتی است که میتواند جهاد علمی کشورمان را جهت دارد و موفق سازد.
نظر شما