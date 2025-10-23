مدیر اجرایی طرح فرهنگی تربیتی «چکامه» در استان سمنان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر اجرایی طرح فرهنگی تربیتی چهره به چهره، سید علی اصغر تقوی به عنوان مدیر اجرایی این طرح در استان سمنان منصوب شد.
مجری کشوری طرح فرهنگی تربیتی چهره به چهره و چکامه در آئین تکریم و معارفه مدیر اجرایی این طرح فرهنگی در استان سمنان همزمان با شامگاه چهارشنبه گفت: این مهم، یکی از طرحهای مسجدمحور است که از سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد استاد قرائتی و تأیید مقام معظم رهبری و به عنوان یکی از برنامههای مؤثر در عرصه تربیت نسل نوجوان و جوان در مساجد سراسر کشور به اجرا درآمده و در حال حاضر در ۳۰ استان برگزار میشود.
هرمز نعمت زاده با اشاره به اینکه طرح چهره به چهره از جمله طرحهای موفق فرهنگی و تربیتی است، اظهار داشت: در بُعد تربیتی هدف تربیت نسل نوجوان انقلابی، خودباور و آشنا با مفاهیم دینی و ملی در قالب حلقههای غیررسمی و صمیمی و در بعد فرهنگی اجتماعی نیز مصونیت نوجوانان در برابر آسیبهای اجتماعی و تهدیدات فضای مجازی از طریق تقویت بنیانهای فکری و اعتقادی است.
در این مراسم که در ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سمنان برگزار شد، سید علی اصغر تقوی از فعالان فرهنگی و قرآنی و ذاکر و مداح اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان مدیر اجرایی جدید طرح فرهنگی تربیتی چهره به چهره و چکامه استان معرفی و از خدمات حجت الاسلام سید علی موسوی قدردانی شد.
