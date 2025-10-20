گرایش به مواد طبیعی در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین رستگار افزود: در صنعت داروسازی، مواد اولیه معمولاً ماهیت شیمیایی دارند، اما در صنعت آرایشی و بهداشتی، مصرفکنندگان و مدافعان حقوق حیوانات تمایل به استفاده از مواد طبیعی دارند. بنابراین تولیدکنندگان به طور فزایندهای از ترکیبات طبیعی در فرمولاسیون محصولات خود استفاده میکنند
وی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد مواد موثره در محصولات آرایشی و بهداشتی جدید از مواد طبیعی تهیه میشوند. هرچند تولید و کنترل کیفیت این مواد دشوارتر از ترکیبات مصنوعی است، اما بازار به سمت استفاده از مواد با قابلیت ردیابی و استانداردسازی حرکت میکند.
رستگار تاکید کرد: حتی در تولید عطرها، از اسانسهای طبیعی یا مشتقشده صنعتی استفاده میشود تا یکنواختی رایحه و رنگ بین تولیدات مختلف حفظ شود. این روند جهانی حلالسازی و استفاده از مواد طبیعی، جایگاه ویژهای برای تولیدکنندگان در بازار جهانی ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: رعایت الزامات حلال و کیفیت محصول برای حضور مؤثر در بازار جهانی ضروری است و تولیدکنندگان باید فراتر از صرف رعایت قوانین، به سلامت مصرفکننده و اخلاق تولید نیز توجه داشته باشند.
