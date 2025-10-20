خرید خودروهای وارداتی فقط با چند کلیک در بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بانک صادرات ایران امکان وکالتی‌کردن حساب با حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان را برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی از طریق سایت https://vekalati.bsi.ir و اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری و تنها با چند کلیک فراهم کرده است. مشتریان این بانک می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه با مراجعه به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir یا ورود به اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری و تنها با چند کلیک، با رعایت حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان، حساب خود را برای ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی وکالتی کنند.

متقاضیان پس از تأمین وجه و وکالتی کردن حساب خود، لازم است به منظور ثبت‌نام یکی از محصولات ارائه شده به سایت اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.