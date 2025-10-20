ایران در جمع کشورهای پیشرو جهان در فناوری هوشمندسازی برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به سطح بالای فناوری صنعت لوازم اندازهگیری برق گفت: کنتورهای هوشمند ساخت ایران از نظر تکنولوژی در بالاترین سطح جهانی قرار دارند و تولید آن توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید میشود. کشور ما در این حوزه به بلوغ فنی رسیده و امروز میتواند با برترین تولیدکنندگان جهانی رقابت کند.
وی افزود: سامانههای جمعآوری و تحلیل دادههای مصرف نیز بهصورت کامل در داخل کشور طراحی و بومیسازی شدهاند. از صفر تا صد نرمافزارها و بخشهای سختافزاری این سامانهها در ایران توسعه یافته و از نظر عملکرد و امنیت، جزو برترین سامانههای جهان هستند.
احمدی با اشاره به روند شکلگیری فناوری هوشمندسازی در کشور توضیح داد: فرآیند بومیسازی این صنعت از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اکنون به مرحلهای رسیدهایم که ظرفیت تولید سالانه کنتور هوشمند در کشور حدود ۲۰ میلیون دستگاه است. با تأمین منابع مالی میتوان سالانه بین ۶ تا ۷ میلیون دستگاه را تولید و نصب کرد.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۶ میلیون کنتور و تجهیز هوشمند در شبکه برق کشور فعال است و تا پایان سال ۱۴۰۵ این رقم به ۱۲ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. تنها در یک سال گذشته بیش از دو میلیون دستگاه جدید تولید و نصب شده که نشاندهنده رشد شتابان طرح ملی هوشمندسازی است.
وی در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات هوشمند در مدیریت مصرف و تعادل شبکه افزود: تولید داخلی کنتورها و تجهیزات هوشمند نهتنها موجب صرفهجویی ارزی قابل توجه شده، بلکه گامی بزرگ در جهت افزایش بهرهوری شبکه، کاهش تلفات انرژی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان بوده است. این تجهیزات شامل انواع کنتورهای هوشمند، واحدهای کنترل از راه دور و سامانههای مدیریت انرژی هستند که بهطور کامل توسط تولیدکنندگان ایرانی طراحی و ساخته میشوند.
احمدی خاطرنشان کرد: این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک میان شرکت توانیر، شرکتهای توزیع نیروی برق استانی و تولیدکنندگان داخلی است که با هدف بومیسازی فناوری و کاهش وابستگی به واردات، پروژههای هوشمندسازی را در سطح ملی پیش میبرند.
وی در پایان گفت: توسعه هوشمندسازی برق، زیربنای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انرژی در کشور است. این مسیر، ایران را در جایگاهی قرار میدهد که از نظر فناوریهای مدیریت انرژی، همپای کشورهای پیشرو جهان حرکت کند.
