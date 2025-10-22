جهش هوشمندسازی صنعت برق؛ هدف ۱۲ میلیون کنتور تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر، در نشست خبری با تشریح اهداف این پروژه گفت: مأموریت ما، هوشمندسازی صنعت برق است که از ساختمان‌ها تا شبکه توزیع و مصرف را در بر می‌گیرد.

به گفته او، تلفات شبکه توزیع حدود ۱۰ درصد است که کمتر از ۵ درصد آن به تلفات غیر فنی مربوط می‌شود؛ تجهیز مشترکان به کنتور هوشمند می‌تواند این بخش را کاهش دهد.

احمدی پیش‌بینی کرد که در حوزه لوازم اندازه‌گیری، با تکمیل طرح هوشمندسازی مشترکان، تلفات غیر فنی تا ۲ درصد کاهش یابد. توانیر همچنین چند تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی برای هوشمندسازی ساختمان‌ها منعقد کرده است که به‌زودی اجرا می‌شود، هرچند تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: وزارت نیرو برنامه تحولی ویژه‌ای برای نصب کنتورهای هوشمند دارد و تا پایان سال ۱۴۰۵، تعداد آن‌ها باید به ۱۲ میلیون دستگاه برسد. این طرح حدود ۳۰ همت سرمایه ریالی و ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ارزی نیاز دارد.

احمدی تأکید کرد که تعرفه برق برای مشترکان دارای کنتور هوشمند با مشترکان مکانیکی تفاوتی ندارد، اما این تجهیزات امکان پایش برخط مصرف را ایجاد می‌کنند. در نتیجه می‌توان مشترکان پرمصرف، از جمله استفاده‌کنندگان ماینر، را شناسایی کرد.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر خاطرنشان کرد: کاهش مصرف به مدیریت صحیح وابسته است و کنتور هوشمند ابزار دقیق‌تری برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف فراهم می‌کند. با اجرای این طرح، انتظار می‌رود میزان خاموشی‌ها نیز کاهش یابد.

البته برخی از مشترکانی که هنوز از کنتورهای مکانیکی قدیمی استفاده می‌کنند ممکن است به‌دلیل خطاهای اندازه‌گیری با تفاوت جزئی مواجه شوند، اما تعرفه رسمی جداگانه‌ای برای کنتور هوشمند تعریف نشده است.

به گفته وی مشترکین‌به تقاضای خود تغییر کنتور می دهند رایگان بوده اما مشترکینی که اقدام با درستکاری کنتور کرده و همچنین استفاده کنندگان از ماینر غیرمجاز باید هزینه تعویض را بپردازند.

وی ادامه داد: تقریبا اکثر ادارات مجهز به کنتور های هوشمند هستند و بخشی از آنها فرمان پذیر نیستند.

احمدی تاکید کرد: از ۶ میلیون کنتور هوشمند ۳.۵ میلیون کنتور مربوط ‌به بخش خانگی‌۳۵۰ هزار مشترک‌صنعتی یک‌میلیون ۴۰۰هزارمربوط‌به بخش تجاری ۳۰۰ هزار بخش کشاورزی ‌ما بقی مشترک عمومی و مولد ها هستند به همین جهت در نظردازیم‌ ۶ میلیون کنتورهوشمند را برای مشترکان خانگی در نظر بگیریم وبرای آنها نصب شود.

به گفته وی صادرات کنتور های هوشمند به کشورهای همسایه انجام شده است.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیراضافه کرد: امسال با استفاده از کنتور های هوشمند و محدود سازی مشترکان در همه بخش ها نزدیک به دوهزار مگاوات در زمان پیک کاهش توان را داشتیم.