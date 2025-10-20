  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس در محور خاش - زاهدان؛ ۲ نفر جان باختند

زاهدان - یک دستگاه اتوبوس در محور خاش - زاهدان در پی برخورد خودروی حامل سوخت قاچاق دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ یک دستگاه اتوبوس خط چابهار - مشهد در محور خاش - زاهدان در پی برخورد یک خودروی حامل سوخت قاچاق دچار آتش سوزی می‌شود.

به گفته شاهدان عینی و راننده اتوبوس، به دلیل عدم وجود علائم رانندگی و شبرنگ در مسیر منتهی به سرعت گیر، خودرو حامل سوخت قاچاق با سرعت غیرمجاز، از پشت به اتوبوس در حال کاهش سرعت برخورد کرده و منجر به آتش گرفتن اتوبوس می‌شود.

در پی این حادثه ۲ سرنشین خودروی حامل سوخت قاچاق جان خود را از دست می‌دهند اما خوشبختانه تمامی مسافران اتوبوس با صحت و سلامتی از اتوبوس خارج شدند.

