۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۴

حریق کانکس در ساختمان نیمه‌کاره منجر به فوت شد

قزوین- افسر کشیک سازمان آتش نشانی قزوین گفت: حریق کانکس در ساختمان نیمه‌کاره شهرک کوثر قزوین منجر به فوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معروفی اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک کانکس واقع در ساختمان نیمه‌کاره در شهرک کوثر بلافاصله ستاد فرماندهی، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴ مینودر و ۵ پونک را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: با حضور سریع آتش‌نشانان در محل و عملیات اطفای حریق، مشخص شد فردی که در داخل کانکس حضور داشت دچار سوختگی شدید شده و متأسفانه جان خود را از دست داده است.

معروفی در پایان با ابراز تأسف از این حادثه، از شهروندان، پیمانکاران و سازندگان ساختمان‌ها خواست تا در پروژه‌های ساختمانی و محل‌های کار، به نکات ایمنی به‌ویژه در استفاده از وسایل گرمایشی و برق‌کشی موقت توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

