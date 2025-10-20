رونق کشاورزی گلخانه ای در سیستان؛ بیش از ۳۱۰۰ نفر شاغل در زابل و زهک

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و کمآب منطقه سیستان، کشت گلخانهای بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار کشاورزی مطرح شده است.
منطقه سیستان اکنون با بهرهگیری از فناوریهای نوین گلخانهای توانسته گامی مؤثر در جهت حفظ منابع آبی و افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی بردارد. کشت گلخانهای نهتنها امکان تولید محصولات در تمام فصول سال را فراهم کرده، بلکه موجب کاهش مصرف آب تا یکدهم روشهای سنتی و افزایش چند برابری بازده تولید شده است.
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و رونق اقتصادی روستاها از دیگر دستاوردهای مهم این روش است. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان سیستان با حمایت نهادهای دولتی به سمت احداث گلخانهها روی آوردهاند و نتایج اولیه نشاندهنده تحول چشمگیر در تولید محصولات سبزی و صیفی است.
این تغییر نگرش میتواند الگویی موفق برای سایر مناطق خشک کشور و زمینهساز توسعه متوازن در بخش کشاورزی سیستان و همچنین منطقه بلوچستان باشد.
گلخانهها؛ محرک اقتصاد با اشتغالزایی ۵۱۸ نفر در زابل
مدیر جهاد کشاورزی زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری، سطح گلخانههای شهرستان زابل به ۱۴ هکتار رسیده که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی منطقه را به خود اختصاص داده است.
احمدرضا میربهاءالدین گفت: توسعه کشتهای گلخانهای با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سیستان و مشکلات ناشی از خشکسالیهای پیاپی، استفاده از روشهای نوین تولید، بهعنوان راهکاری مؤثر برای حفظ منابع آب و استمرار تولید محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
میربهاءالدین تصریح کرد: در سالهای اخیر استقبال کشاورزان از این شیوه نوین تولید افزایش یافته و دولت نیز با ارائه تسهیلات بانکی و حمایتهای فنی و آموزشی، زمینه توسعه این بخش را فراهم کرده است.
محصولات گلخانهای شهرستان زابل به بیش از ۲ هزارتن میرسد
میربهاءالدین افزود: بر اساس پیشبینیها، میزان تولید محصولات گلخانهای شهرستان زابل تا پایان فصل برداشت سال زراعی به حدود ۲ هزار تن خواهد رسید. این میزان تولید، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی استان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی زابل همچنین با اشاره به نقش مهم گلخانهها در ایجاد فرصتهای شغلی اظهار داشت: تاکنون این سطح از گلخانهها برای بیش از ۵۱۸ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم کرده است.
میربهاءالدین در ادامه گفت: محصولات عمده کشتشده در گلخانههای شهرستان زابل شامل خیار، گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، انواع سبزی و ریحان است که ضمن تأمین نیاز بازارهای محلی و استانی، به افزایش درآمد بهرهبرداران و پایداری تولید در بخش کشاورزی کمک میکند.
وی ادامه داد: توسعه گلخانهها نهتنها موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب میشود، بلکه با کنترل شرایط محیطی، افزایش بهرهوری و تولید محصول باکیفیتتر را نیز به همراه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی زابل در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این طرحها، دستیابی به کشاورزی پایدار و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است که میتواند الگویی موفق برای سایر مناطق کمآب استان باشد.
بیش از ۲۶۰۰ فرصت شغلی از گلخانههای زهک به وجود آمده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه کشت گلخانهای در این شهر گفت: در حال حاضر، ۸۵۴ واحد گلخانهای صنعتی به مساحت ۴۶ هکتار و ۹۳۰ واحد گلخانهای خانگی در مساحت حدود ۲۸ هکتار در زهک فعال هستند. در مجموع، سطح بهرهبرداری گلخانههای شهرستان به ۷۴ هکتار رسیده است.
محمد لکزایی افزود: این واحدها بهصورت مستمر در حال تولید هستند و عمده محصولات تولیدی شامل خیار، بادمجان، گوجهفرنگی، فلفل و فلفل دلمهای است و در برخی واحدها نیز توتفرنگی کشت میشود.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی زهک، آبیاری در گلخانههای این شهر به دو روش انجام میشود: بخشی از واحدها با آب چاه آبیاری میشوند و ۲۵۶ واحد صنعتی نیز از آب چاهنیمه بهرهمند هستند. در مجموع، شرایط آبی شهرستان نسبت به سایر مناطق حوزه سیستان بهتر است و همین موضوع زمینهساز توسعه گلخانهها در این شهر شده است.
لکزایی درباره میزان اشتغالزایی این واحدها اظهار داشت: در گلخانههای صنعتی بهطور میانگین برای هر واحد دو نفر و در گلخانههای خانگی برای هر واحد یک نفر اشتغال ایجاد شده است؛ بنابراین مجموعاً بیش از ۲۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم در این بخش فراهم شده است.
وی با اشاره به تأثیر مثبت گلخانهها در روند مهاجرت معکوس افزود: کشت گلخانهای به دلیل سوددهی بالا و مصرف بهینه آب باعث شده برخی از افرادی که بهدلیل خشکسالی از منطقه مهاجرت کرده بودند، دوباره بازگردند.
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزار تن محصولات گلخانهای از گلخانههای زهک
مدیر جهاد کشاورزی زهک ادامه داد: در سال زراعی جاری پیشبینی میشود از مجموع ۷۴ هکتار گلخانه فعال در زهک حدود ۱۳ هزار تن انواع محصول برداشت شود. با توجه به تقاضای بالا و استقبال بهرهبرداران، احتمال افزایش این آمار در ماههای آینده وجود دارد، زیرا تعدادی از متقاضیان در حال دریافت مجوز جدید هستند.
وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه زهک در میان شهرستانهای حوزه سیستان گفت: در مقایسه با زابل، هامون، نیمروز و هیرمند، شهرستان زهک بیشترین سطح کشت گلخانهای را دارد؛ شرایط آبی بهتر، خاک حاصلخیز و نزدیکی به رودخانه هیرمند از دلایل اصلی موفقیت این شهرستان در تولید گلخانهای است.
تجربه موفق کشت گلخانهای در منطقه سیستان نشان داده است که با استفاده از روشهای نوین و مدیریت بهینه منابع، میتوان بر چالشهای اقلیمی و کمآبی غلبه کرد.
توسعه این نوع کشت، علاوه بر افزایش تولید و کیفیت محصولات، موجب پایداری اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان شده است. همچنین، بهرهگیری از سیستمهای آبیاری هوشمند، تهویه کنترلشده و بذرهای اصلاحشده، نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش بازده اقتصادی ایفا کرده است.
نظر شما