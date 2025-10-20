عزیزی: قاچاقچیان سوخت نیکشهر به جریمه ۲۲ میلیاردی محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پرونده حمل کالای قاچاق ۱۳ هزار و ۲۵۰ لیتر گازوئیل بر خلاف ضوابط مقررات تعیینی دولت به ارزش ۴ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نیکشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال جزای نقدی و بابت خودرو حامل کالای قاچاق چهار میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شده است.

عزیزی ادامه داد: شعبه همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۴۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه بازرسی، متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

عزیزی در پایان گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) این میزان سوخت را از یک دستگاه خودرو کامیون کشنده کشف کرده و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.