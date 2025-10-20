شیخی: ایام فاطمیه فرصتی برای تبیین سیره حضرت زهرا (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح دوشنبه، در نشست شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای تبیین سیره، فضائل و سبک زندگی حضرت زهرا (س) است و هیأت‌های مذهبی باید با برنامه‌ریزی دقیق و محتوای معرفتی غنی، زمینه تعمیق فرهنگ فاطمی را در جامعه فراهم کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با تأکید بر نقش محوری هیأت‌های مذهبی در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) افزود: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه با رعایت شئون دینی، هماهنگی میان هیأت‌ها، و بهره‌گیری از سخنرانان و مداحان انقلابی در دستور کار قرار دارد.

حجت‌الاسلام شیخی در ادامه اظهار داشت: ضروری است هیأت‌ها ضمن توجه به بعد عاطفی عزاداری، پیام‌های معرفتی، اجتماعی و انقلابی حضرت زهرا (س) را به‌ویژه در میان نسل جوان تبیین کنند، برگزاری جلسات فاطمی با محوریت خانواده، بانوان و نوجوانان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر در پایان از همکاری دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مردمی قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم با هم‌افزایی و همدلی همه مجموعه‌ها، مراسم ایام فاطمیه در شهرستان بوشهر با شکوه و نظم درخور شأن حضرت زهرا (س) برگزار شود.