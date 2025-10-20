نشست تخصصی فراکسیون زنان با مدیران امور بانوان ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم در تشریح نشست با فرمانده دانشکده حضرت زینب «س»، مشاور امور بانوان معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس هیات اندیشهورز بانوان ستاد کل نیروهای مسلح، مدیر امور خانواده ستاد فرماندهی کل سپاه و کارشناسان امور بانوان در سپاه، بسیج و فراجا، گفت: این نشست تخصصی با محور همکاریهای مشترک میان مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح در محل فراکسیون زنان و خانواده مجلس برگزار و بر دستاوردها و ظرفیتهای موجود در حوزه زنان و خانواده تأکید شد.
وی افزود: دانشکده حضرت زینب (س)، به عنوان یکی از نهادهای فعال در این حوزه، در حال حاضر با ۳۰ دانشجوی دکتری و ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد که همه از نخبگان، توانمندان و افراد انقلابی و متعهد هستند، در مسیر تربیت نیروهای متخصص در حوزههای مختلف حرکت میکند.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بانوان حاضر در نشست به تشکیلات منسجم زنان در نیروهای مسلح از جمله دانشگاه پلیس زن و مرکز مطالعات زنان فراجا اشاره کردند و این مجموعهها با بهرهبرداری از ظرفیتهای زنان نخبه در نیروهای مسلح، به تربیت حکمرانان زن در دانشگاه پلیس میپردازند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: از دیگر دستاوردهای مهم، برگزاری مستمر جشنواره کوثر فاطمی در بین نیروهای مسلح و شبکه بزرگ خانوادههای نیروهای مسلح و شهرکهای نیروهای مسلح بوده که بستری برای همافزایی و ایجاد ارتباطات مؤثر میان اعضای این خانوادهها فراهم کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این نشست، چندین موضوع کلیدی مطرح شد که میتواند مسیر همکاریهای آینده را روشن کند و از مهمترین انتظارات، تخصیص اعتبارات ویژه در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت برای نیروهای مسلح و حمایت از زنان شاغل در این نیروها بود.
خدادادی یادآور شد: همچنین برگزاری نشستها و همایشهای مشترک و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان خانم به عنوان ظرفیتهای پژوهشی و اجرایی مورد تأکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: این نشست به عنوان گامی مهم در تقویت همکاریهای میان نهادهای مختلف کشور و نیروهای مسلح، با هدف ارتقا جایگاه زنان در جامعه و بهبود شرایط خانوادهها برگزار و تصمیمات کلیدی برای پیگیری در آینده اتخاذ شد.
