شورای راهبری بانوان در بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر صبح سه‌شنبه در نشست شورای راهبری بانوان در این شهرستان گفت: این جلسه با محوریت «ایام فاطمیه و حجاب فاطمی» و با هدف برنامه‌ریزی برای گسترش فرهنگ عفاف و تبیین سبک زندگی فاطمی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین شیخی با تأکید بر نقش بانوان در ترویج ارزش‌های دینی افزود: بانوان مبلغ، نقش مهمی در انتقال فرهنگ مقاومت، ایثار و حجاب فاطمی به نسل جوان دارند و لازم است فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در این زمینه تقویت شود.

حجت‌الاسلام شیخی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد برنامه‌های ویژه بانوان در ایام فاطمیه با محوریت حجاب، عفاف و سیره حضرت زهرا (س) در سطح مساجد، مدارس و محافل مذهبی برگزار شود.