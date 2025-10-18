رئیس تبلیغات بوشهر: دهه فاطمیه فرصتی برای تبیین سیره حضرت زهرا (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین شیخی شنبه شب در نشست کانون مداحان این شهرستان با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهلبیت (ع)، ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: دهه فاطمیه فرصتی ارزشمند برای تبیین سیره و شخصیت حضرت زهرا (س) است و مداحان میتوانند با اخلاص و هنر خود، پیام نورانی و آموزههای معرفتی آن بانوی بزرگ اسلام را به جامعه منتقل کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و شأن این ایام افزود: مراسم فاطمی باید با محوریت معرفت، بصیرت و وحدت برگزار شود و از هرگونه رفتار یا گفتاری که موجب وهن مکتب اهلبیت (ع) گردد، پرهیز شود، مداحی باید منبری برای ترویج عقلانیت، اخلاق و معنویت باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر همچنین بر هماهنگی میان هیئات مذهبی و مداحان تأکید کرد و گفت: اداره تبلیغات اسلامی بوشهر آماده هرگونه همکاری و پشتیبانی فرهنگی برای برگزاری برنامههای فاخر و اثرگذار در دهه فاطمیه است، انتظار میرود همه مجموعههای فرهنگی شهرستان در بزرگداشت این ایام الهی همدل و همسو عمل کنند.
در این نشست که با هدف هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمات دهه فاطمیه تشکیل شد، مداحان حاضر به تبادل نظر درباره موضوعات محوری اشعار، زمانبندی مراسمات و نحوه اجرای برنامهها پرداختند و تصمیماتی برای برگزاری منسجم و منظم مراسمات دهه فاطمیه در سطح شهرستان بوشهر اتخاذ شد.
