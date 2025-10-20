آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تسهیل رشد علمی و فناورانه ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست ویژهای به مناسبت هفته تربیت بدنی با اعضای فدراسیون بسکتبال با تقدیر از عملکرد وزارت ورزش و جوانان و اهتمام این وزارتخانه به رویکردهای علمی و فرهنگی در حوزه ورزش، بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در توسعه ورزش کشور تأکید کرد.
وی اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم از جمله وزارتخانههای توانمند و پیگیر است. حسنخانی از چهرههای عالم، باتقوا، دارای روحیه جهادی و ورزشی و از فرزندان دوران دفاع مقدس هستند که با اخلاص و پشتکار فراوان، نگاه مردمی را در مدیریت ورزش کشور نهادینه کردهاند.
خسروپناه افزود: از زمانی که حسنخانی به عنوان معاون فرهنگی و ورزشهای همگانی وزارت ورزش و جوانان مسئولیت گرفتهاند، ارتباط شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزارت ورزش تسهیل شده و مسیر همکاریها هموار گردیده است. همچنین شکرانی، از مدیران باسابقه و ورزشکار کشور، که دکترای مدیریت ورزش دارند، در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورا نقش فعالی ایفا میکنند.
دبیر شورا با قدردانی از گزارش ارائهشده توسط مسئولان وزارت ورزش گفت: موضوعاتی که توسط متخصصان حوزه ورزش تأیید شود، حتماً در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بررسی خواهد شد تا مجوزهای لازم اخذ گردد. مرجع ما در حوزه ورزش و جوانان، نظر کارشناسان خبره این حوزه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد اعطای تابعیت به برخی از ورزشکاران نخبه اشاره کرد و گفت: این طرح بسیار خوبی است و اگر پروتکل اجرایی آن تدوین شود، میتوان هماهنگیهای لازم را با نهادهای امنیتی، وزارت کشور و شخص رئیسجمهور انجام داد. رئیسجمهور نیز معمولاً از چنین طرحهایی استقبال میکنند، فقط باید ملاحظات امنیتی رعایت شود.
خسروپناه با اشاره به اهمیت عدالت رسانهای در حوزه ورزش گفت: در برخی موارد، بیعدالتی رسانهای نسبت به ورزش دیده میشود. با آقای جبلی در سازمان صداوسیما رایزنی خواهم کرد تا این بیعدالتیها برطرف شود و عملکرد ورزشکاران به نحو شایسته در رسانه ملی بازتاب یابد.
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دوره توجه ویژهای به حوزه ورزش و هنر دارد، افزود: در شورا اسناد متعددی از جمله سند خانه موسیقی و سند صنایع دستی تدوین شده است و روش استاد شاگردی در حوزه هنر نیز به تصویب رسیده است. اکنون باید به سمت تدوین سند جامع فرهنگی و دانشبنیان برای ورزش حرکت کنیم.
دبیر شورا تأکید کرد: اگر هوش مصنوعی در ورزش به کار گرفته نشود، امروز شاید باختی نداشته باشیم، اما سال آینده قطعاً دچار عقبماندگی خواهیم شد. ما باید الگوریتمها، اپنسورسها و حتی چتباتهای ویژه ورزش را طراحی کنیم. سند ملی هوش مصنوعی تصویب شده و لازم است معاونت علمی ریاست جمهوری بودجهای را برای توسعه هوش مصنوعی در ورزش اختصاص دهد تا فدراسیونها از این ظرفیت استفاده کنند.
وی در پایان با اشاره به نقش فرهنگی شورا در حمایت از ورزش گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده تسهیلگری برای رشد علمی، فرهنگی و فناورانه ورزش کشور است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برگزاری جشنهای افتخارآفرینی برای قهرمانان و توسعه بیشتر ارتباط شورا با جامعه ورزش باشیم.
تلفیق ایمان و دانش فنی، رمز موفقیت ورزشکاران ایرانی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار با مسئولان و قهرمانان فدراسیون وزنهبرداری کشور، با تأکید بر اهمیت پیوند میان ایمان، اخلاق و تکنیک در ورزش، گفت: در ورزش، باید هم نگاه مومنانه و اخلاقی داشت و هم نگاه علمی و تکنیکمدارانه؛ جمع میان این دو نگاه، رمز اصلی پیشرفت و پیروزی است.
وی با اشاره به آموزههای دینی در زمینه مدیریت و تدبیر افزود: گاهی ممکن است بر ایمان تأکید کنیم اما از فنون، دانش و فناوری غفلت نمائیم؛ در این صورت موفقیت حاصل نمیشود. پیامبر اعظم (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود، در عین ترویج توحید و ایمان، از شیوههای علمی و فنی در اداره جامعه مدینه بهره میبرد. امیرالمؤمنین (ع) نیز در نامه ۵۳ نهجالبلاغه، پر از نکات مدیریتی و تکنیکی به مالک اشتر است. این یعنی ایمان و تدبیر باید در کنار هم باشند.
دبیر شورا با قدردانی از عملکرد فدراسیون وزنهبرداری اظهار داشت: خوشبختانه در این فدراسیون هم بر ایمان و اخلاق ورزشکاران تأکید میشود و هم بر علم و تکنیکهای تخصصی. اینکه نوجوانان از سنین پایین، مثلاً از دهسالگی، تمرینات اصولی وزنهبرداری را آغاز میکنند تا در آینده قهرمان ملی و بینالمللی شوند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند، نشان از برنامهریزی دقیق، تدبیر و حکمت مدیران این فدراسیون دارد.
وی افزود: یکی از راههایی که خداوند برکت و پیروزی را نصیب میکند، محبت و رفاقت بین قهرمانان است. وقتی میان اعضای تیم همدلی و دوستی حاکم باشد، خداوند برکت مضاعف میدهد. در حوزه علم و دین هم همینگونه است؛ اگر حسادت و رقابت منفی جای محبت را بگیرد، رشد و توفیق از بین میرود.
خسروپناه با اشاره به رویکرد حمایتی دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورزش گفت: در دولت چهاردهم، بحمدالله وزارت ورزش و جوانان با مدیریت وزیری فکور و اندیشمند و همراهی دکتر حسنخانی، که شخصیتی فهیم، عالم و کاملاً آشنا به مسائل ورزشی هستند، تحولات ارزشمندی را آغاز کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خود را یار و پشتیبان ورزش کشور میداند و هر تصمیمی که در حوزه ورزش نیاز به مصوبه داشته باشد، از مسیر شورا دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: هرجا احساس شود شورا میتواند کمکی به پیشرفت ورزش کشور و فدراسیونها کند، این کار را وظیفه خود میدانیم. بالا رفتن پرچم جمهوری اسلامی توسط قهرمانان، افتخاری برای همه ما و موجب تقویت ایمان و روحیه جوانان است. ما خود را سرباز ورزشکاران این مرز و بوم میدانیم و هرجا نیاز به حمایت باشد، با نظر کارشناسی شما و وزارت ورزش اقدام خواهیم کرد.
دبیر شورا در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها در معرفی قهرمانان ملی اشاره کرد و گفت: صداوسیما، مطبوعات و خبرگزاریها باید قهرمانان ورزشی کشور را به عنوان چهرههای ملی و بینالمللی معرفی کنند. این ورزشکاران در شرایط دشوار و در فضای پرچالش جهانی برای ایران افتخار میآفرینند و شایسته قدردانی دوچندان هستند. واقعاً باید برای چنین قهرمانانی مدال مضاعف در نظر گرفت.
آئین کاشت ۱۰۵ نهال به یاد ۱۰۵ شهید ورزشکار دفاع مقدس در ورزشگاه آزادی برگزار شد
همچنین پیش از این دیدارها، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، آئین معنوی و باشکوه کاشت ۱۰۵ اصله نهال به یاد و نام ۱۰۵ شهید ورزشکار دوران دفاع مقدس در محوطه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد؛ آئینی که جلوهای از پیوند افتخار، ایثار و ورزش و تجلی همزمانِ ورزش، معنویت و صیانت از طبیعت بود.
