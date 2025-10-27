به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امروز (دوشنبه، ۵ آبان) در نشست خبری با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای مهم انسانی است، خداوند در قرآن کریم هنگام خلق آدم و حوا، نخست از آن یاد کرده، گفت: مسکن پیش از خوردن و آشامیدن در اولویت قرار گرفته و همین تقدم نشان می‌دهد که اهمیت مسکن از خوراک نیز بیشتر است، به‌ویژه زمانی که موضوع توجه به محرومان مطرح می‌شود که کاری ارزنده‌ای است.

وی افزود: گزارش‌های ارائه شده در این نشست نشان داد که بنیاد مسکن به‌صورت علمی و فنی به ابعاد خدماتی و دانش‌بنیان مسکن توجه دارد. یکی از نکات مهم، درهم‌تنیدگی مسکن و فرهنگ است و چه خوب بود که نظام مهندسی همان‌طور که شاخص‌ها و اعتبارسنجی‌های مختلف را در حوزه‌های تخصصی تدوین کرده، پیوست فرهنگی مسکن را نیز مدنظر قرار دهد.

خسروپناه گفت: اگر ساخت‌وسازها دارای پیوست فرهنگی بودند، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه زیست شهری وجود نداشت. اکنون در برخی طرح‌ها شاهدیم که مسجد، مدرسه یا حتی محلی برای تفریح پیش‌بینی نشده است و تازه پس از ساخت، گفته می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد. این موضوع نیازمند تبدیل‌شدن به یک استاندارد ملی در حوزه مسکن است.

وی افزود: البته در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شده است که هر طرح کلان، به‌عنوان یکی از استانداردهای اجرایی، باید به مقوله فرهنگ توجه داشته باشد.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن ادامه داد: امروز در حوزه مسکن با آسیب‌های جدی مواجه هستیم؛ قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد و نه‌تنها دهک‌های یک تا چهار، بلکه حتی کارمندان نیز با وجود اضافه‌کاری و اشتغال در چند شغل، امید چندانی برای خانه‌دار شدن ندارند.

این مقام مسئول تأکید کرد: عوامل متعددی در وضعیت کنونی بازار مسکن نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آنها احتکار مسکن است. این موضوع گاه به عملکرد بانک‌ها یا بانک‌هایی مربوط می‌شود که به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ در حالی‌که پس از مدتی خود نیز با بحران، ورشکستگی یا ادغام مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر عوامل مؤثر بر گرانی مسکن افزود: یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن، وضعیت مصالح ساختمانی است که به‌رغم تولید کامل آن در داخل کشور، با نرخ‌های دلاری در بازار عرضه می‌شود.

خسروپناه تصریح کرد: مصالح ساختمانی در کشور بدون نیاز به واردات مواد اولیه یا تجهیزات تولید، به‌صورت کاملاً داخلی تولید می‌شود، اما از آنجا که بخشی از این محصولات در بازارهای خارجی با دلار فروخته می‌شود، تولیدکنندگان همان نرخ دلاری را در بازار داخلی نیز ملاک قرار می‌دهند.

وی یادآورد شد: این روند نادرست یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گرانی مسکن است؛ برای نمونه، پتروشیمی‌ها محصولات خود را در خارج از کشور با دلار به فروش می‌رسانند و در داخل نیز همان نرخ را مبنا قرار می‌دهند، در حالی‌که تمام مواد اولیه و فناوری تولید این محصولات در داخل تأمین می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: این سیاست در هیچ کشوری سابقه ندارد، وقتی محصولی به‌طور کامل در داخل تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن بر اساس دلار تعیین گردد؟ این مسئله به‌روشنی به بخش مسکن آسیب وارد می‌کند و باید مورد بررسی دقیق پژوهشی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: لازم است این موضوعات شفاف‌سازی و برای آن‌ها راهکار علمی و اجرایی تدوین شود. پژوهش‌های کاربردی می‌توانند به کمک کنند تا آسیب‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی بر حوزه مسکن به حداقل برسد.