به گزارش خبرگزای مهر، آگاه نوشت: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته گزارش داد که یک خودرو مهندسی ارتش رژیم هم در جنوب غزه منفجر شده است. بر اساس گزارشها، دستکم چهار نظامی اسرائیلی در این انفجار مجروح شدهاند که اطلاعات بیشتری درباره وضعیت آنها در دست نیست. با این حال، برخی منابع غیررسمی خبر دادهاند که دو نظامی در پی این انفجار، کشته شدهاند.
منابع فلسطینی میگویند درگیری منجر به انفجار خودرو نظامی صهیونیستها پس از آن آغاز شد که ارتش اسرائیل سعی کرد از مزدوران محلی خود در غزه حمایت کند و به سمت نیروهای فلسطینی آتش گشود. پیش از تحولات مورد اشاره در بالا نیز تحلیلگران هشدار داده بودند که وضعیت میدانی در غزه ناپایدار است. به دلیل شکنندگی و ضعفهای توافق آتشبس، حتی در میان مردم غزه اطمینان کاملی به پایان قطعی جنگ وجود ندارد و هر لحظه احتمال فروپاشی آتشبس داده میشود. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از مبدا خط زردی که در آن مستقر شده به وسیله توپخانه و کوادکوپتر به طور مکرر اقدام به هدف قرار دادن منازل و خودروها و افرادی با ادعای نزدیک شدن به سربازان اشغالگر میکند؛ لذا آتش و تیراندازی هر چند بسیار کمتر از قبل اما در نقاط مختلف غزه همچنان ادامه دارد. به دلیل همین شرایط، بازگشت به شهر غزه نیز کُند پیش رفته و در هفته گذشته کمتر از ۴۰۰ هزار نفر به شهر بازگشتهاند. تهدیدات گاه و بیگاه ترامپ و رژیم اسرائیل در خصوص حمله جدید در صورت عدم تحویل اجساد یا عدم خلع سلاح حماس نیز در همین راستا گنجانده میشوند.
موشه یعلون: نتانیاهو و کابینه او اسناد شکست ۷ اکتبر را پنهان میکنند
اما در تحول دیگری مربوط به جنگ غزه، موشه یعلون، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و کابینه او را مسئول اصلی شکست هفت اکتبر دانست و اعلام کرد که آنها اسناد مربوط به این شکست بزرگ اسرائیل را پنهان میکنند.
در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر و شرکای وی از ابتدای عملیات طوفانالاقصی در هفت اکتبر ۲۰۲۳ فریبکاریهای زیادی برای پنهان کردن مسئولیت خود در این شکست فاجعهبار اسرائیل انجام دادهاند، موشه یعلون، وزیر جنگ اسبق این رژیم طی سخنان جدیدی درباره ابعاد شکست صهیونیستها در جنگ غزه، نتانیاهو و کابینه او را به شدت مورد هجمه قرار داده و تاکید کرد که آنها اسناد مربوط به شکست هفت اکتبر را پنهان میکنند.
موشه یعلون، در این زمینه گفت: من سالها پیش متوجه شدم که اسناد مهمی از کمیسیون رسمی تحقیق در مورد ماجرای خرید زیردریایی و کشتی جنگی پنهان شده است و فهمیدم که برخی اسناد از جمله اصلاحات انجام شده در تصمیمات کابینه و صورتجلسههای رسمی، جعلی بودهاند. وی افزود: در آن زمان من به دلیل تناقض بین گفتههای خودم و اسناد جعلی، از کمیسیون تحقیق اخطار دریافت کردم. در مرحله کنونی هم کابینه دروغ و خیانت (اشاره به کابینه نتانیاهو) ثابت کرده که به هر قیمتی حتی به قیمت جان نظامیان و اسرای اسرائیلی و خیانت به منافع اسرائیلیها، به دنبال ماندن در قدرت است.
موشه یعلون تصریح کرد: امروز کابینه اسرائیل با انتخاب نامی مسخره برای جنگی که با شکستی فاجعهبار آغاز شد، مشغول بازنویسی تاریخ است. وی با اشاره به نقش پررنگ نتانیاهو در این شکست بزرگ اسرائیل گفت که کابینه نتانیاهو همه تلاشش را میکند تا از تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق جلوگیری کند. چندی قبل هم موشه یعلون در سخنرانی خود در کنفرانس موسوم به آینده اسرائیل که توسط دانشگاه تلآویو برگزار شد، اعلام کرد که تصویری تاریک از وضعیت کنونی اسرائیل وجود دارد. اسرائیل با جدیترین بحران از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸ و شاید بدترین بحران از زمان آغاز جنبش صهیونیسم مواجه است.
موشه یعلون که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم بوده است گفت: کابینه نتانیاهو مطابق با رویکرد خاخام دوو لئور (پدر جنبش صهیونیسم افراطی) ایدئولوژی مبتنی بر برتری یهود را دنبال میکند. کابینه نتانیاهو به رویکرد آدولف هیتلر، رهبر نازیها پایبند است و من وقتی این را میگویم تنم میلرزد. این ایدئولوژی نه تنها حس برتری بلکه گامهای عملی را نیز شامل میشود: اشغال سرزمین از فرات تا نیل و منفجر کردن مسجدالاقصی. موشه یعلون در نوامبر ۲۰۲۴ هم گفته بود که ارتش اسرائیل علناً در غزه مرتکب جنایات نسلکشی و پاکسازی نژادی میشود و نتانیاهو اسرائیل را به سمت ویرانی میبرد.
نظر شما