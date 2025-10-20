نبرد۱۲روزه جنگ جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی آمریکا علیه نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی، ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه والای ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش هم از لحاظ اعتبار و منزلت ملی و هم از نظر اقتدار دفاعی و نظامی، مایه آرامش و اطمینان ملت ایران است و سپر مستحکمی در برابر تهدیدات دشمنان محسوب می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ارتش در دوران طاغوت تحت مدیریت مستشاران آمریکایی قرار داشت، افزود: دشمنان تصور می‌کردند پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش فلج می‌شود، اما در همان روزهای نخست تجاوز همه‌جانبه صدام با پشتیبانی ۴۴ کشور، خلبانان شجاع ارتش جمهوری اسلامی با پرواز به عمق خاک دشمن صحنه‌های بی‌نظیری از ایثار و فداکاری خلق کردند.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر ضرورت بازخوانی حماسه‌های ارتش در هشت سال دفاع مقدس ابراز کرد: اگرچه آثار هنری و سینمایی در این زمینه تولید شده است، اما باید این حماسه‌ها به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و مردم به نیروهای مسلح خود اعتماد دارند و وحدت میان ارتش، سپاه و دیگر نیروها از برکات نظام اسلامی است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به ماهیت ولایی نیروهای مسلح کشور گفت: بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در ۱۹ بهمن‌ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود و امروز نیز این بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) استمرار دارد و رهبر انقلاب هر ساله بر اهمیت و تداوم این بیعت تأکید می‌فرمایند.

آیت‌الله کعبی در تشریح آثار و برکات بیعت با ولایت افزود: بیعت حقیقی پنج اثر بنیادین دارد؛ گناهان بخشیده می‌شود، توجهات خاص حضرت صاحب‌الزمان (عج) شامل حال بیعت‌کنندگان می‌شود، برکت در زندگی آنان جاری می‌گردد و در نهایت عاقبت‌به‌خیری نصیب‌شان خواهد شد و شرط تحقق این بیعت، معرفت عمیق به خدا، آخرت و ولایت همراه با عشق و استمرار در عمل به وظیفه شرعی است.

وی با تجلیل از شهید آیت‌الله آل‌هاشم به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ارتش جمهوری اسلامی گفت: شهید آل‌هاشم نماد عزت، کرامت و ولایت‌مداری بود و نقش پدر معنوی برای ارتشیان ایفا می‌کرد. ایشان با ایجاد ارتباط عاطفی عمیق با نیروهای ارتش، محرم راز خانواده‌های آنان شد و فراتر از وظایف اداری، منش و سلوک علمی و اخلاقی خود را در خدمت ارتش قرار داد.

آیت‌الله کعبی تأکید کرد: یک روحانی در عرصه عقیدتی سیاسی باید نفوذ معنوی و هدایتگرانه داشته باشد تا بتواند راهنمای نیروهای ارتش و فرماندهان باشد و در این مسیر، شهید آل‌هاشم الگوی برجسته‌ای برای عقیدتی‌های نیروهای مسلح است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی منطقه اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش، باید همواره آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه و تولید اقتدار بازدارنده در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حفظ کنند.

جنگ ۱۲ روزه جنگ جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی آمریکا علیه نظام اسلامی بود

وی گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر، تنها نبرد رژیم صهیونیستی با ملت ایران نبود، بلکه جنگ جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی آمریکا علیه نظام اسلامی بود؛ جنگی فناورانه و فرانو که دشمن با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین علمی و اطلاعاتی وارد شد، اما با پاسخ کوبنده موشکی ایران مواجه گردید و در نهایت در همه عرصه‌ها شکست خورد.

آیت‌الله کعبی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای هوافضا ضربات سنگین و تنبیه‌کننده‌ای به رژیم صهیونیستی وارد کردند، افزود: در عرصه جنگ فرانو، باید آسیب‌های موجود را شناسایی و برطرف کرد و برای این هدف به بسیج علمی، فناورانه و دانش‌بنیان نیاز داریم.

وی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های الکترونیک، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی استفاده کند تا در جنگ‌های آینده آسیب‌پذیر نباشد و همچنین در بخش اطلاعاتی باید اشراف فناورانه و تحلیلی دقیق‌تری به‌دست آورد.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر اهمیت قدرت نرم و روحیه جهادی گفت: تولید قدرت نرم‌افزاری از طریق تقویت روحیه جهادی، ایمان، عزم و اراده از وظایف عقیدتی سیاسی در ارتش است و امروز در جنگ اراده‌ها و رقابت تمدنی قرار داریم و تنها با مقاومت، وحدت و بصیرت‌افزایی می‌توان مسیر روشن جمهوری اسلامی ایران را ادامه داد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: رژیم صهیونیستی پس از انجام جنایات در غزه و ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی و ناکام ماندن در وقوع نقشه‌های شوم خود، مانند گرگ زخمی به توحش افتاده است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را هفتاد سال به عقب برد و به تعبیر شهید سیدحسن نصرالله، اسرائیل از خانه عنکبوت نیز سست‌تر است.

آیت‌الله کعبی یادآور شد: فرهنگ قرآن و عترت، ارتباط معنوی فرماندهان با نیروها و استحکام درونی دینی، رمز اقتدار ارتش و نیروهای مسلح است و عقیدتی سیاسی در این میان نقشی راهبردی و بی‌بدیل دارد.