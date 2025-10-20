  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

مدیر آب‌وخاک کشاورزی بوشهر: آبیاری نوین و احیای قنوات در دستور کار است

بوشهر- مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: آبیاری نوین و احیای قنوات در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اعتمادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۶۰۰ متر از قنوات استان در سال گذشته احیا و مرمت شده‌اند که با توجه به نیاز منطقه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رقم در سال جاری به ۲ هزار و ۵۰۰ متر خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه پروژه مطالعات خاک‌شناسی در سال گذشته در سطح هزار هکتار انجام گرفته است گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر و مکاتبات صورت‌گرفته، تهیه اطلس خاک‌شناسی شهرستان‌های بوشهر و دشتی در سطح ۲ هزار هکتار برای سال جاری در دستور کار قرار دارد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر بیان کرد: این اقدامات در راستای ارتقا بهره‌وری منابع، حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی صورت گرفته‌اند.

اجرای سامانه‌های نوین آبیاری

وی اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، احداث و بهسازی کانال‌های آبرسانی، راه‌های دسترسی و جاده‌های بین مزارع، مطالعات خاک‌شناسی و تهیه اطلس خاک، احیا و مرمت قنوات از جمله اقدامات شاخص این بخش دانست و افزود: این اقدامات، بخشی از تلاش‌های مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برای ارتقا زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری منابع و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۴۵ هزار هکتار و از سال ۱۴۰۲ تاکنون، هزار و ۱۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گرفته‌اند.

بهسازی کانال‌های آبرسانی

اعتمادی ادامه داد: در همین بازه زمانی، سه هزار و ۸۶۰ متر از پروژه‌های احداث و بهسازی کانال‌های آبرسانی عملیاتی شده‌اند و برای سال پیش‌رو نیز اجرای ۴۰۰۰ متر دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بالغ بر ۲ هزار و ۵.۵ کیلومتر راه دسترسی و جاده بین مزارع در سطح استان احداث شده که ۸.۵ کیلومتر دیگر برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است تا مسیرهای ارتباطی کشاورزان بهبود یابد.

