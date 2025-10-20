خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خورشید که بر مزارع چغندر لرستان می‌تابد، تصویری از زایش و تلاش را روشن می‌کند. اینجا، در دل خاک حاصلخیز استان، ریشه‌های محصولی استراتژیک با دستان پرتوان کشاورزان گره خورده است.

جای جای لرستان از بروجرد تا سلسله خاک حاصلخیز استان، آمیخته با بوی نم و خاک تازه، زمین را برای کشت محصولی استراتژیک آماده کرده است.

کشاورزان با دستانی پرتوان و نگاه‌هایی مصمم، تراکتورها و ادوات خود را آماده برداشت کرده‌اند. صدای تراکتورها، کامیون‌ها و حرکت آرام چغندرها به سوی کارخانه‌های بروجرد، تصویری زنده از تلاش، پشتکار و امید در دل این زمین‌ها خلق کرده است.

از سلسله تا بروجرد؛ قلب کشاورزی با چغندر می‌تپد!

شهرستان سلسله با برخورداری از خاک حاصلخیز، اراضی مستعد و اقلیم مناسب، یکی از قطب‌های تولید چغندر قند در استان است. این محصول استراتژیک که نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع قندی و افزایش درآمد کشاورزان دارد، امسال بیش از ۳۲۰۰ هکتار از مزارع سلسله را به خود اختصاص داده است.

در بروجرد نیز بیش از یک هزار هکتار زیر کشت رفته تا برداشت حدود ۵۰ هزار تن محصول به کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی ارسال شود.

کشاورزان با دقت و تلاش فراوان مراحل کشت، مراقبت و برداشت محصول را طی می‌کنند و کیفیت بالای چغندر تولیدی، نویدبخش رونق اقتصادی و توسعه پایدار در شهرستان است.

چغندر قند، که روزی به شکر و قند تبدیل می‌شود، امروز نه تنها معیشت کشاورزان که چشم انداز توسعه پایدار شهرستان‌هایی مانند سلسله و بروجرد را نوید می‌دهد.

کشاورزان سلسله از عملکرد محصول رضایت دارند

وحید مرادی، کشاورز چغندرکار ساکن الشتر، در این باره به خبرنگار مهر گفت: در روستای عباس‌آباد حدود هفت هکتار چغندر کشت کرده‌ایم و در هر هکتار توانستیم ۱۲۰ تن محصول برداشت کنیم. کیفیت خاک و شرایط اقلیمی مساعد نقش مهمی در افزایش تولید داشته است.

وجود خاک مناسب و اراضی مستعد شهرستان سلسله، این منطقه را در مقام دوم استان از نظر سطح زیرکشت چغندر قند قرار داده است.

کارشناسان معتقدند ترکیب خاک حاصلخیز و مدیریت مناسب کشاورزان، سبب افزایش عملکرد و کیفیت محصول شده است.

سلسله، شهرستان پیشرو در محصولات استراتژیک

مجتبی محمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله، با بیان اینکه شهرستان دارای اقلیم مناسب و اراضی مستعد است، به خبرنگار مهر گفت: سلسله از شهرستان‌های پیشرو در تولید محصولات استراتژیک از جمله چغندر قند به شمار می‌رود و برنامه‌های حمایتی برای کشاورزان این حوزه استمرار خواهد داشت.

محمدی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از کشاورزان در راستای افزایش بهره‌وری و تولید پایدار تأکید کرد و افزود: ایجاد سامانه‌های نوین آبیاری و مشاوره فنی به کشاورزان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح تولید و کیفیت محصول داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله، با اشاره به پیش‌بینی عملکرد محصول در سال زراعی جاری، گفت: انتظار می‌رود با پایان عملیات برداشت، به طور میانگین ۱۹۰ هزار تن چغندر قند از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی همچنین تأکید کرد: کاشت چغندر قند به عنوان یک محصول استراتژیک، نه تنها امنیت غذایی و اقتصادی منطقه را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه صنایع مرتبط در شهرستان شود.

برداشت و حمل چغندر در سلسله

یکی از رانندگان تراکتور در حال برداشت محصول به خبرنگار مهر اظهار داشت: چغندر برداشت می‌کنیم، ماشاالله کشت بی‌نظیری است و تناژ محصول بالاست.

همچنین یک کامیون‌دار محلی که مشغول جمع‌آوری چغندر بود، به مهر گفت: بار چغندر را از محل مزارع جمع می‌کنیم تا به ماشین‌های سنگین منتقل و سپس به کارخانه‌های بروجرد تحویل داده شود.

این روند نشان‌دهنده هماهنگی کشاورزان و حمل‌ونقل محصولات در مسیر رساندن محصول به بازار و صنایع تبدیلی است.

وحید مرادی، کشاورز چغندرکار ساکن الشتر همچنین در ادامه سخنان گفت: نوع بذر ما بهترین بذر موجود است و در برابر سرما، بیماری‌های قارچی و سفیدک مقاوم است.

نگاه توسعه‌محور؛ از مزرعه تا صنعت

مریم ملکی صادقی، فرماندار شهرستان سلسله، در حاشیه بازدید از مزارع چغندر قند با هدف بررسی نحوه برداشت و ترغیب کشاورزان به افزایش سطح کشت این محصول، به خبرنگار مهر گفت: چغندر قند یکی از محصولات استراتژیک شهرستان است و با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، می‌توانیم بهره‌وری کشاورزان را افزایش دهیم.

وی افزود: تلاش داریم با توسعه نگاه توسعه‌محور و تقویت صنایع تبدیلی مرتبط با چغندر قند، ارزش افزوده این محصول را در شهرستان بیشتر کنیم. هدف ما این است که فرآیند تولید تا عرضه محصول به بازار و صنایع تبدیلی، به صورت یک زنجیره کامل و مستمر مدیریت شود.

فرماندار سلسله با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌ها، مشاوره فنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از اولویت‌های ماست تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای افزایش سطح کشت و بهبود کیفیت محصول داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با استمرار این سیاست‌ها و توجه ویژه به صنایع تبدیلی، می‌توانیم مسیر توسعه پایدار و ارتقای اقتصادی شهرستان را تقویت کنیم و سلسله را به یکی از قطب‌های تولید و فرآوری چغندر قند در استان تبدیل کنیم.

یک کارشناس کشاورزی هم درباره ویژگی‌های چغندر باکیفیت در گفت‌وگو با مهر توضیح داد: چغندر خوب باید از نظر ظاهری شکل کله‌قندی داشته باشد و هم از لحاظ عیار قند مناسب باشد و هم تولید قند ترش یا اینورت نکند، زیرا این عوامل می‌توانند باعث کاهش کیفیت و عیار محصول شوند.

وی افزود: رعایت این نکات در انتخاب بذر و مراقبت‌های کشاورزی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کیفیت نهایی محصول دارد و به کشاورزان کمک می‌کند تا محصولی مرغوب و با ارزش اقتصادی بالا برداشت کنند.

آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان بروجرد

عزت‌الله نباتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد نیز از آغاز برداشت چغندرقند در این شهرستان خبر داد و به مهر گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، سطح زیر کشت چغندر قند در بروجرد به یک هزار و ۳۰۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۵۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی افزود: چغندرهای برداشت شده به منظور تبدیل به قند و شکر، به کارخانه قند لرستان و دیگر نقاط کشور تحویل داده می‌شوند.

نباتی با اشاره به پراکندگی کشت در شهرستان، اظهار داشت: بیشترین سطح زیر کشت این محصول در بخش شیروان است، اما به دلیل کمبود صنایع تبدیلی در منطقه، محصول غالباً به سایر شهرها منتقل می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد همچنین تأکید کرد: چغندر قند یکی از محصولات اقتصادی و درآمدزا برای کشاورزان است و هر ساله مورد توجه ویژه آنان قرار می‌گیرد، زیرا علاوه بر درآمدزایی، نقش مهمی در توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال منطقه دارد.

برداشت بیش از ۵۷۰ هزار تن چغندر قند

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: پیش‌بینی می‌کنیم برداشت امسال بیش از ۵۷۰ هزار تن چغندر قند باشد.

ندا محمدی توضیح داد: خاک حاصلخیز، نور و آب کافی و استفاده از شیوه‌های نوین کاشت، داشت و برداشت، موجب شده تولید و درآمد کشاورزان افزایش یابد و انگیزه آنها برای ادامه کشت این محصول استراتژیک بیشتر شود.

وی درباره عملکرد کشاورزان شهرستان سلسله توضیح داد: میانگین برداشت در کشور حدود ۶۰ تن در هکتار است، اما کشاورزان این شهرستان با انتخاب رقم مناسب، مدیریت تراکم کاشت، مراقبت از سلامت برگ‌ها، کنترل آفات، تغذیه هدفمند و آبیاری منظم، توانسته‌اند رکورد ۹۰ تن در هکتار را ثبت کنند.

کارخانه قند لرستان؛ مقصد نهایی «طلای شیرین»

احمد احمدی، مدیر کشاورزی کارخانه قند لرستان، درباره وضعیت تحویل محصول در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون حدود ۱۰ هزار تن چغندر از کشاورزان خریداری شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این رقم به ۱۵۰ هزار تن برسد. کارخانه روزانه قادر است دو هزار تن چغندر را فراوری کند و در نهایت حدود ۳۰ هزار تن شکر تولید شود.

وی یادآور شد: در سطح کشور نیز از ۱۰۴ هزار هکتار زیرکشت چغندر قند، امسال حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول برداشت و بیش از یک میلیون تن شکر تولید خواهد شد.

بنابراین گزارش، برداشت چغندر قند در لرستان، که حاصل تلفیق خاک مستعد، زحمت کشاورزان و مدیریت نوین است، تنها یک فصل کاری موفق نیست؛ بلکه گامی بلند در مسیر خودکفایی و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با تداوم حمایت‌ها و توسعه صنایع تبدیلی، «طلای شیرین» لرستان بتواند آینده‌ای درخشان‌تر و اقتصادی پایدارتر را برای این دیار به ارمغان آورد.