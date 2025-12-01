به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامه جامع این اداره در مدیریت منابع آب اظهار داشت: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی طی سالهای گذشته با اجرای طرحهایی نظیر آبیاری بارانی، قطرهای، کمفشار و زیرسطحی دنبال شده و این روند همچنان با اولویت جلوگیری از هدررفت آب ادامه دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۰۸ هکتار بهعنوان هدف تجهیز اراضی به سامانههای نوین آبیاری تعیین شده بود که خوشبختانه تاکنون ۱۷۹ هکتار در شهرستان ملارد به این سیستمها مجهز شدهاند.
رئیس جهاد کشاورزی ملارد با اشاره به اینکه تاکنون بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملارد تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گرفته، تأکید کرد: با وجود این میزان پیشرفت، هنوز بخش گستردهای از باغات نیازمند بهرهمندی از این تجهیزات هستند و برای توسعه این طرحها، حمایتهای مالی بیشتری لازم است. هزینه بالای اجرای سامانهها موجب شده کشاورزان نیازمند مشارکت و حمایت دولت باشند.
وی همچنین به وضعیت دهستان اخترآباد اشاره کرد و گفت: در این منطقه بهدلیل شوری آب، اجرای آبیاری تحت فشار کمتر امکانپذیر است، اما طرحهایی مانند لایروبی قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب و بهبود شبکه انتقال آب بهصورت مستمر اجرا میشود تا ضمن افزایش آبدهی قنوات، از هدررفت منابع آبی جلوگیری شود.
این مقام مسئول درباره اجرای الگوی کشت نیز توضیح داد: طبق سیاستهای جدید، کشت محصولات پرمصرف در بخش صیفیجات طی دو سال اخیر محدود شده و به کشاورزان اجازه کشت این محصولات داده نمیشود. در مقابل، حمایتهایی نظیر تخصیص کود و نهادهها برای محصولات جایگزین در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه اگر کشاورزی برخلاف الگو اقدام به کشت محصول پرآب کند، این حمایتها شامل او نخواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه عملکرد ملارد در تحقق اهداف سالانه آبیاری نوین مطلوب بوده، گفت: در بسیاری از سالها میزان اجرای سامانهها بیش از حد تعیینشده بوده و این روند با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری ادامه دارد.
