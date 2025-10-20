  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

پیگیری برای الحاق روستای «پاپی خالدار علیا» به شهر خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان از پیگیری برای الحاق روستای «پاپی خالدار علیا» به شهر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه حضور در بین اهالی روستای «پاپی خالدار علیا» با بیان اینکه این روستا بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و جزو روستاهایی است که به دلیل عدم نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترش زیادی یافته است و براین‌اساس خدمات‌رسانی مطلوبی به اهالی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: امروز به‌اتفاق مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان بحث تعیین محدوده روستا و تصویب طرحی در حوزه خدمات‌رسانی و هم مطالبات مردمی را در حوزه بهسازی معابر، آسفالت روستا، نوسان ولتاژ برق و بهداشت دنبال کردیم و در بازه زمانی مشخص نظارت می‌شود و تا حصول نتیجه این مطالبات را پیگیری خواهیم کرد.

فرماندار مرکز خرم‌آباد، گفت: تعدادی از افراد به نمایندگی از طرف اهالی مشخص شدند و بنا شد به‌صورت هفتگی با هماهنگی دهیار، بخشدار مرکزی و متنفذان این مشکلات برطرف شود.

درمنان، اضافه کرد: باتوجه‌به جمعیت بالای روستا و نزدیکی آن به شهر به دنبال این هستیم که به‌اتفاق مدیران ارشد استانی و بر اساس ضوابطی که تعریف شده به شهر الحاق شود و اگر بر اساس طرح تفصیلی این منطقه به شهر خرم‌آباد الحاق شود خدمات‌رسانی مطلوب‌تر و ساخت‌وسازها ساماندهی خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرای طرح تفصیلی شاهد این مشکلات و رشد بی‌رویه حومه شهر نخواهیم بود.

فرماندار مرکز لرستان، اضافه کرد: در ۴۰ روستا ۴۰۰ هزار مترمربع بهسازی داریم و در همین روستا قسمت اعظمی از بهسازی و زیرسازی انجام شده و مدیرکل بنیاد مسکن لرستان قول دادند تا پایان امسال ۱۵ هزار مترمربع از این روستا آسفالت شود و مدیر برق شهرستان نیز ملزم شد که تقویت کند برق‌رسانی را به این روستا و دهیاری و بخشداری مرکز لرستان نیز پیگیر مطالبات اهالی هستند و در بحث بهداشت نیز کمک شود تا مشکلات اهالی برطرف شود.

درمنان، گفت: اهالی در بحث مدرسه نیز مطالباتی داشتند که باید با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان قطعاً به این روستا سرکشی خواهیم کرد تا بر اساس نیاز آن از ظرفیت خیرین استفاده و کمک شود تا دانش‌آموزان از عدالت آموزشی مناسبی برخوردار شوند.

