به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه حضور در بین اهالی روستای «پاپی خالدار علیا» با بیان اینکه این روستا بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و جزو روستاهایی است که به دلیل عدم نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز گسترش زیادی یافته است و برایناساس خدماترسانی مطلوبی به اهالی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: امروز بهاتفاق مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان بحث تعیین محدوده روستا و تصویب طرحی در حوزه خدماترسانی و هم مطالبات مردمی را در حوزه بهسازی معابر، آسفالت روستا، نوسان ولتاژ برق و بهداشت دنبال کردیم و در بازه زمانی مشخص نظارت میشود و تا حصول نتیجه این مطالبات را پیگیری خواهیم کرد.
فرماندار مرکز خرمآباد، گفت: تعدادی از افراد به نمایندگی از طرف اهالی مشخص شدند و بنا شد بهصورت هفتگی با هماهنگی دهیار، بخشدار مرکزی و متنفذان این مشکلات برطرف شود.
درمنان، اضافه کرد: باتوجهبه جمعیت بالای روستا و نزدیکی آن به شهر به دنبال این هستیم که بهاتفاق مدیران ارشد استانی و بر اساس ضوابطی که تعریف شده به شهر الحاق شود و اگر بر اساس طرح تفصیلی این منطقه به شهر خرمآباد الحاق شود خدماترسانی مطلوبتر و ساختوسازها ساماندهی خواهد شد.
وی بیان کرد: با اجرای طرح تفصیلی شاهد این مشکلات و رشد بیرویه حومه شهر نخواهیم بود.
فرماندار مرکز لرستان، اضافه کرد: در ۴۰ روستا ۴۰۰ هزار مترمربع بهسازی داریم و در همین روستا قسمت اعظمی از بهسازی و زیرسازی انجام شده و مدیرکل بنیاد مسکن لرستان قول دادند تا پایان امسال ۱۵ هزار مترمربع از این روستا آسفالت شود و مدیر برق شهرستان نیز ملزم شد که تقویت کند برقرسانی را به این روستا و دهیاری و بخشداری مرکز لرستان نیز پیگیر مطالبات اهالی هستند و در بحث بهداشت نیز کمک شود تا مشکلات اهالی برطرف شود.
درمنان، گفت: اهالی در بحث مدرسه نیز مطالباتی داشتند که باید با حضور مدیرکل آموزشوپرورش لرستان قطعاً به این روستا سرکشی خواهیم کرد تا بر اساس نیاز آن از ظرفیت خیرین استفاده و کمک شود تا دانشآموزان از عدالت آموزشی مناسبی برخوردار شوند.
نظر شما